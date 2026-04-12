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Futbol

¡Sueñan con la permanencia! Real Oviedo golea a Celta de Vigo con Federico Viñas como protagonista

Real Oviedo se impone a Celta de Vigo l X:RealOviedo
Ramiro Pérez Vásquez 15:24 - 12 abril 2026
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Los asturianos se impusieron 3-0 en la Jornada 31

El Real Oviedo dio un golpe de autoridad en su lucha por la permanencia al imponerse con claridad 3-0 sobre el Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos, en un duelo que resultó clave dentro de la recta final de la temporada, dentro de la Jornada 31 de LaLiga.

El conjunto visitante sorprendió desde los primeros minutos, mostrando una intensidad que descolocó por completo a los locales. Apenas al minuto 4, Alberto Reina abrió el marcador con una jugada bien construida que silenció a la afición gallega y marcó el rumbo del encuentro.

Alberto Reina celebra su gol ante Celta de Vigo l X:RealOviedo

El gol tempranero condicionó el desarrollo del partido, obligando al Celta a adelantar líneas en busca de la igualada. Sin embargo, la falta de contundencia en el último tercio y la solidez defensiva del Oviedo evitaron cualquier reacción clara por parte del conjunto local.

Doblete de Federico Viñas

Con el paso de los minutos, el Real Oviedo ganó confianza y comenzó a encontrar espacios al contragolpe. Fue así como, justo antes del descanso, apareció la figura de Federico Viñas para ampliar la ventaja al minuto 45, en una jugada que prácticamente dejó contra las cuerdas al Celta antes de irse al vestidor.

Real Oviedo se impone a Celta de Vigo l X:RealOviedo

Ya en la segunda mitad, el equipo visitante mantuvo el orden y la disciplina táctica, controlando los intentos del rival sin sufrir en exceso. La desesperación del Celta se hizo evidente, mientras el Oviedo esperaba el momento preciso para sentenciar el encuentro.

Ese momento llegó al minuto 57, cuando nuevamente Federico Viñas, exjugador del Club América, apareció con contundencia para firmar su doblete y colocar el 3-0 definitivo, desatando la euforia en el banquillo visitante.

Afición del Real Oviedo | X: @RealOviedo
Afición del Real Oviedo | X: @RealOviedo

¿Cómo se encuentra en la zona de descenso? 

El resultado representa tres puntos de oro para el Real Oviedo, que alcanza las 27 unidades y se mantiene en la posición 19 de la tabla, todavía en zona de descenso, pero recortando distancias importantes en su lucha por la salvación.

Con este triunfo, el Oviedo se coloca a seis puntos del Deportivo Alavés, que ocupa el lugar 17 y marca la línea de permanencia. La victoria no solo revitaliza al equipo, sino que también enciende la esperanza de mantenerse en la categoría en las jornadas restantes del campeonato.

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