¿Te cobran propina? Negocios podrían pagar hasta 3 mdp de multa
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó en 2026 una advertencia clara para bares, restaurantes y cafés en México: incluir la propina de forma automática en la cuenta es una práctica ilegal que puede derivar en multas de hasta más de 3 millones de pesos.
La autoridad señaló que este tipo de cobros sin consentimiento del cliente se consideran abusivos y violan la ley vigente en materia de consumo.
¿Es obligatorio dejar propina en México?
No. La propina es completamente voluntaria y depende únicamente de la decisión del cliente.
De acuerdo con la Profeco, se trata de una gratificación por el servicio recibido, pero no puede ser exigida ni incluida automáticamente en el ticket.
“La propina es una gratificación voluntaria… cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado”, ha señalado la dependencia.
Esto implica que ningún establecimiento puede:
Agregar la propina sin autorización
Presentarla como obligatoria
Condicionar el servicio a su pago
Qué dice la ley sobre cobrar propina sin permiso
El sustento legal se encuentra en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe prácticas abusivas o coercitivas.
En términos claros:
No pueden aplicarse cargos sin el consentimiento del cliente
El consumidor solo debe pagar lo que acepta
No se puede imponer ninguna condición para recibir el servicio
Por ello, incluir la propina sin autorización se considera un cobro indebido.
Multas de hasta 3 millones de pesos: esto arriesgan los negocios
La Profeco advirtió que los establecimientos que incurran en esta práctica pueden enfrentar sanciones económicas importantes:
Desde $311 pesos hasta más de $3 millones de pesos
El monto depende de la gravedad, reincidencia y afectación al consumidor
Estas multas buscan frenar una práctica que, aunque común, no está permitida por la ley.
Qué hacer si te quieren cobrar propina obligatoria
Si enfrentas esta situación, puedes:
Solicitar que retiren el cargo
Negarte a pagar la propina
Presentar una queja ante Profeco, conservando tu ticket como evidencia
Lo básico que debes tener claro como consumidor
La propina no es obligatoria
No puede incluirse automáticamente en la cuenta
Tú decides cuánto dejar… o no dejar nada
Existen multas millonarias para quienes incumplan
Conocer estos puntos te permite evitar cobros indebidos y exigir que se respeten tus derechos al consumir en cualquier establecimiento.
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