Ted DiBiase Jr. es declarado NO CULPABLE de 13 cargos en caso de fraude en EE.UU.

El exluchador de WWE Ted DiBiase Jr. fue declarado no culpable de los 13 cargos en su contra tras el veredicto de un jurado en Mississippi, en uno de los casos de fraude más mediáticos en Estados Unidos.

El proceso estaba relacionado con el uso indebido de fondos públicos destinados a programas sociales, en lo que ha sido catalogado como uno de los mayores escándalos de malversación en ese estado.

¿De qué se le acusaba a DiBiase Jr.?

El exintegrante de WWE enfrentaba cargos por conspiración, fraude electrónico, robo de fondos federales y lavado de dinero, tras ser señalado por presuntamente participar en el desvío de millones de dólares de programas de asistencia social.

Según las autoridades, el dinero —que estaba destinado a familias vulnerables— habría sido utilizado para gastos personales como la compra de una casa, vehículos y otros lujos.

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El Tribunal de los Estados Unidos encuentra NO CULPABLE a Ted DiBiase Jr en todos los cargos en su contra. 13 cargos en su contra que lo pudieron haber enviado de por vida en una cárcel. El tribunal lo acaba de declarar no culpable. pic.twitter.com/UPe16KYaAg — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) March 20, 2026

Un juicio clave en el mayor escándalo social de Mississippi

El caso formaba parte de una investigación más amplia sobre el uso indebido de aproximadamente 77 millones de dólares en fondos de asistencia social en Mississippi, donde varias personas ya se han declarado culpables.

Ted DiBiase Jr. en WWE | WWE

Sin embargo, Ted DiBiase Jr. fue uno de los pocos involucrados que decidió ir a juicio, el cual concluyó con un veredicto absolutorio tras la deliberación del jurado.

Ted DiBiase Jr. en WWE | WWE

De enfrentar décadas en prisión a quedar libre

En caso de ser encontrado culpable, DiBiase Jr. enfrentaba una posible condena de varias décadas en prisión, lo que habría marcado un giro radical en su vida fuera del ring.

No obstante, el jurado determinó que no existían pruebas suficientes para responsabilizarlo penalmente, cerrando así el proceso en su contra.