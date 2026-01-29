Tigres cerca de fichar a César Araújo, jugador de la MLS

Con el mercado de transferencias a unos días de cerrarse, los equipos de la Liga MX buscan reforzarse de la mejor manera de cara a la mitad del Clausura 2026. Uno de los equipos que aún espera unir gente a sus filas son los Tigres, pues el cuadro felino estaría muy cerca de cerrar la llegada de César Araújo, jugador de Orando City.

César Araújo contra Tigres I MEXSPORT

Reemplazo de bajas

Tras la salida de Uriel Antuna al equipo de los Pumas de la UNAM, el equipo de Tigres buscará cerrar el ‘hueco’ en la plantilla que dejó el mexicano, siendo Araújo el elegido por Guido Pizarro para llenar ese sitio.

Tigres vs Orlando City en Leagues Cup I MEXSPORT

Con información de César Luis Merlo, el equipo de la UANL y el Orlando City estarían llegando a las negociaciones finales para el traspaso del jugador, además de que el futbolista podría aterrizar en el transcurso de la semana a la ciudad de Monterrey para realizar las prueba médicas correspondientes.

¿Quién es César Araújo?

El futbolista procedente del Orlando City, equipo de la Conferencia Oeste de la MLS, juega en la posición de mediocampista, desempeñando labores tanto defensivas como ofensivas, recuperando balones y proyectando el juego en conjunto.

Araújo llegó a Florida en el año de 2022, desde entonces defendió por cuatro años la playera morada de los leones, hasta que en noviembre de 2025 se despidió tras no llegar a un acuerdo con la directiva.

César Araújo con Orlando City I MEXSPORT

Durante sus cuatro años en el futbol de los Estados Unidos, el charrúa de 24 años sumó 116 encuentros, marcando únicamente 4 goles y aportando siete asistencias. Además, Araújo fue parte de la plantilla que levantó la U.S. Open Cup en 2022, siendo su único título en la MLS.

Finalmente, cabe destacar que el futbolista apenas pudo sumar minutos en la temporada pasada de la MLS, esto tras sufrir una lesión en la espalda que lo alejó de las canchas durante gran parte del torneo. Su última participación dentro del césped fue el 17 de octubre del 2025.