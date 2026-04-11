Tigres vs Chivas: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo de la J14 del Clausura 2026 de la Liga MX?

El Estadio Universitario, conocido como 'El Volcán', será escenario del enfrentamiento entre Tigres y Guadalajara por la Liga MX. Este importante duelo del torneo mexicano está programado para el 11 de abril de 2026. Los aficionados esperan un partido lleno de emociones entre dos equipos con objetivos distintos en el campeonato.

Chivas en el previo del partido ante Pumas| IMAGO7

¿Cómo llegan ambos equipos al partido en 'El Volcán'?

Guadalajara llega como líder indiscutible del torneo con 31 puntos en 13 partidos, demostrando un rendimiento sobresaliente con 27 goles a favor y solo 13 en contra.

Por su parte, Tigres ocupa la octava posición con 17 puntos tras disputar la misma cantidad de encuentros, habiendo anotado 18 goles y recibido 15. La diferencia de 14 puntos entre ambos equipos refleja la superioridad de las Chivas en el actual torneo, aunque los felinos buscarán aprovechar su localía para recortar distancias con los puestos de clasificación directa a la Liguilla.

Tigres festejando el segundo gol ante Seattle Sounders en la liga de Campeones de la Concacaf | MEXSPORT

Tigres llega con un rendimiento irregular, habiendo conseguido dos victorias y sufrido dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los felinos vencieron recientemente al Seattle Sounders FC 2-0 en la Liga de Campeones de la CONCACAF, pero cayeron ante Tijuana 0-1 Juárez 1-2 en la Liga MX. Anteriormente, golearon al FC Cincinnati 5-1 en la CONCACAF y empataron sin goles contra Querétaro FC.

Por su parte, Chivas atraviesa un momento excepcional con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Las Chivas igualaron 2-2 ante Club Universidad Nacional, y previamente encadenaron cuatro triunfos consecutivos: 3-2 contra Monterrey, una contundente goleada 5-0 a León, 3-0 frente a Santos Laguna y 2-1 ante Atlas. El octavo puesto de Tigres contrasta con el liderato de un Guadalajara que busca consolidar su posición.

La Hormiga busca el bicampeonato goleador con el Rebaño | Imago7

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el balance muestra un dominio de Tigres con una victoria y cuatro empates. El duelo más reciente terminó sin goles el 18 de septiembre de 2025 en la Liga MX. Anteriormente, igualaron 1-1 el 26 de enero de 2025 y también empataron con el mismo marcador el 25 de agosto de 2024. Tigres consiguió su única victoria por 1-0 el 22 de enero de 2024, mientras que el resultado más abultado se produjo el 29 de octubre de 2023 cuando los felinos golearon a Chivas por 0-4. Este historial reciente muestra partidos muy disputados con predominio de empates, aunque Tigres ha demostrado ser más efectivo cuando logra imponerse.

¿Dónde ver el duelo entre 'La U' y el Rebaño Sagrado?