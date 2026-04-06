UNAM Pase Reglamentado 2026: Inicio de registro, fechas, requisitos, guía y más
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició el proceso de registro para el Pase Reglamentado 2026, mecanismo que permite a estudiantes de CCH y Escuela Nacional Preparatoria (ENP) ingresar a licenciatura sin presentar examen de admisión.
El trámite se realiza en línea y forma parte de uno de los procesos más relevantes para la comunidad estudiantil de la institución.
Fechas clave del proceso
El registro comienza el 6 de abril de 2026 a las 12:00 horas y concluirá el 15 de abril, sin posibilidad de prórroga.
Posteriormente, el calendario contempla otras etapas importantes:
Toma de fotografía, firma y huella: del 24 al 30 de abril
Publicación de resultados: 21 de julio de 2026
Inicio de clases: agosto de 2026
Qué es el Pase Reglamentado
El Pase Reglamentado es un derecho exclusivo para alumnos de bachillerato de la UNAM, que permite acceder a estudios de licenciatura sin examen de admisión, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Requisitos para participar
Para acceder al proceso, los estudiantes deben cumplir con:
Promedio mínimo de 7.0
Concluir el bachillerato en el tiempo establecido
Realizar el registro en las fechas indicadas
Además, quienes obtienen un promedio de 9.0 o más tienen mayores posibilidades de ingresar a su primera opción.
Pasos para completar el registro
El proceso incluye distintas etapas obligatorias dentro del sistema en línea:
Captura de datos personales
Selección de dos opciones de carrera
Realización de un examen diagnóstico de inglés
Llenado de formularios estadísticos
No garantiza lugar automático
Aunque el Pase Reglamentado permite el ingreso sin examen, no asegura un lugar en la carrera elegida, ya que la asignación depende del promedio del estudiante y la demanda de cada licenciatura.
Por ello, se recomienda elegir opciones de carrera considerando estos factores.
Validación y etapas posteriores
Después del registro, los estudiantes deberán acudir a sus planteles para realizar la toma de fotografía, firma y huella, como parte de la validación del proceso.
Este paso es obligatorio para continuar con la asignación de lugares.
Un proceso clave para estudiantes de la UNAM
El Pase Reglamentado representa la principal vía de ingreso a licenciatura para alumnos de la UNAM, por lo que cumplir con cada etapa en tiempo y forma es fundamental.
Las autoridades reiteran que el registro no tendrá prórroga, por lo que los aspirantes deben completar el trámite dentro del periodo establecido.