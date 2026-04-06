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UNAM Pase Reglamentado 2026: Inicio de registro, fechas, requisitos, guía y más

Comenzó el proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:03 - 06 abril 2026
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Este beneficio es exclusivo para estudiantes de CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició el proceso de registro para el Pase Reglamentado 2026, mecanismo que permite a estudiantes de CCH y Escuela Nacional Preparatoria (ENP) ingresar a licenciatura sin presentar examen de admisión.


El trámite se realiza en línea y forma parte de uno de los procesos más relevantes para la comunidad estudiantil de la institución.

Este 6 de abril comenzó el periodo de registro para el Pase Reglamentado 2026/UNAM

Fechas clave del proceso

El registro comienza el 6 de abril de 2026 a las 12:00 horas y concluirá el 15 de abril, sin posibilidad de prórroga.


Posteriormente, el calendario contempla otras etapas importantes:

  • Toma de fotografía, firma y huella: del 24 al 30 de abril

  • Publicación de resultados: 21 de julio de 2026

  • Inicio de clases: agosto de 2026

Qué es el Pase Reglamentado

El Pase Reglamentado es un derecho exclusivo para alumnos de bachillerato de la UNAM, que permite acceder a estudios de licenciatura sin examen de admisión, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Este beneficio es exclusivo para estudiantes de nivel medio superior de la UNAM/UNAM

Requisitos para participar

Para acceder al proceso, los estudiantes deben cumplir con:

  • Promedio mínimo de 7.0

  • Concluir el bachillerato en el tiempo establecido

  • Realizar el registro en las fechas indicadas


Además, quienes obtienen un promedio de 9.0 o más tienen mayores posibilidades de ingresar a su primera opción.

Pasos para completar el registro

El proceso incluye distintas etapas obligatorias dentro del sistema en línea:

  • Captura de datos personales

  • Selección de dos opciones de carrera

  • Realización de un examen diagnóstico de inglés

  • Llenado de formularios estadísticos

No garantiza lugar automático

Aunque el Pase Reglamentado permite el ingreso sin examen, no asegura un lugar en la carrera elegida, ya que la asignación depende del promedio del estudiante y la demanda de cada licenciatura.


Por ello, se recomienda elegir opciones de carrera considerando estos factores.

La UNAM ofrece diferentes licenciaturas tanto en CU como en otros planteles del país/Pixabay

Validación y etapas posteriores

Después del registro, los estudiantes deberán acudir a sus planteles para realizar la toma de fotografía, firma y huella, como parte de la validación del proceso.


Este paso es obligatorio para continuar con la asignación de lugares.

Un proceso clave para estudiantes de la UNAM

El Pase Reglamentado representa la principal vía de ingreso a licenciatura para alumnos de la UNAM, por lo que cumplir con cada etapa en tiempo y forma es fundamental.


Las autoridades reiteran que el registro no tendrá prórroga, por lo que los aspirantes deben completar el trámite dentro del periodo establecido.

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