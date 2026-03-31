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Futbol

¡Vuelve 'La Bomba'! Henry Martín entrena al parejo y apunta al Santos Laguna vs América

Henry Martín, en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT
Henry Martín, en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT
César Cuervo
César Cuervo 11:39 - 31 marzo 2026
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El atacante tenía varias semanas entrenando por separado del plantel

Humo blanco en Coapa. Después de varias semanas entrenando por separado del plantel, Henry Martín ya se encuentra practicando al parejo de sus compañeros y todo indica que su reaparición se dará este fin de semana cuando los azulcrema visiten a Santos Laguna en la Comarca.

El último partido del “9” americanista fue el 20 de febrero en la goleada 0-4 de los dirigidos por André Jardine ante el cuadro de Puebla, desde entonces una lesión muscular no le había permitido realizar entrenamientos completos junto a sus compañeros.

Henry Martín, lanza un reclamo en el juego de Liga contra Monterrey l MEXSPORT

El fin de semana, las Águilas tuvieron un encuentro amistoso en Arkansas ante los Tigres y ahí tampoco tuvo actividad la “Bomba” ni saliendo desde el banquillo.

¿Cuántos partidos se ha perdido?

En total, durante el mes y medio que estuvo ausente Martín, se perdió siete partidos oficiales, tanto de Liga MX como de Champions Cup y el equipo tuvo un balance de tres victorias frente a Querétaro, Philadelphia y Mazatlán, un empate contra el mismo equipo de MLS y tres derrotas ante Tigres, Juárez y Pumas.

Henry Martin en lamento con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Henry Martin en lamento con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En la presente temporada 2025/2026, Henry Martín ha tenido muchos problemas de lesiones, principalmente musculares, que lo han marginado a solo disputar 10 encuentros con 410 minutos totales, en los cuales no ha podido registrar ninguna anotación y únicamente pudo contribuir con una asistencia.

Henry Martín en la CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT

Isaías Violante está de regreso

Por su parte, también regresó a los entrenamientos con el primer equipo Isaías Violante, quien por una lesión en la rodilla no ha tenido actividad con el primer equipo desde el pasado 28 de febrero.

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