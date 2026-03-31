Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡Vuelve 'La Bomba'! Henry Martín entrena al parejo y apunta al Santos Laguna vs América
Humo blanco en Coapa. Después de varias semanas entrenando por separado del plantel, Henry Martín ya se encuentra practicando al parejo de sus compañeros y todo indica que su reaparición se dará este fin de semana cuando los azulcrema visiten a Santos Laguna en la Comarca.
El último partido del “9” americanista fue el 20 de febrero en la goleada 0-4 de los dirigidos por André Jardine ante el cuadro de Puebla, desde entonces una lesión muscular no le había permitido realizar entrenamientos completos junto a sus compañeros.
El fin de semana, las Águilas tuvieron un encuentro amistoso en Arkansas ante los Tigres y ahí tampoco tuvo actividad la “Bomba” ni saliendo desde el banquillo.
¿Por fin volverá?— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 31, 2026
América entrena sin seleccionados: Israel y ‘Chiquito’ pero Henry está con el equipo rumbo a la Jornada 13
📹 @elCesarCuervo pic.twitter.com/UDozMsGZhZ
¿Cuántos partidos se ha perdido?
En total, durante el mes y medio que estuvo ausente Martín, se perdió siete partidos oficiales, tanto de Liga MX como de Champions Cup y el equipo tuvo un balance de tres victorias frente a Querétaro, Philadelphia y Mazatlán, un empate contra el mismo equipo de MLS y tres derrotas ante Tigres, Juárez y Pumas.
En la presente temporada 2025/2026, Henry Martín ha tenido muchos problemas de lesiones, principalmente musculares, que lo han marginado a solo disputar 10 encuentros con 410 minutos totales, en los cuales no ha podido registrar ninguna anotación y únicamente pudo contribuir con una asistencia.
Isaías Violante está de regreso
Por su parte, también regresó a los entrenamientos con el primer equipo Isaías Violante, quien por una lesión en la rodilla no ha tenido actividad con el primer equipo desde el pasado 28 de febrero.