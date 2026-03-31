¡Vuelve 'La Bomba'! Henry Martín entrena al parejo y apunta al Santos Laguna vs América

Humo blanco en Coapa. Después de varias semanas entrenando por separado del plantel, Henry Martín ya se encuentra practicando al parejo de sus compañeros y todo indica que su reaparición se dará este fin de semana cuando los azulcrema visiten a Santos Laguna en la Comarca.

El último partido del “9” americanista fue el 20 de febrero en la goleada 0-4 de los dirigidos por André Jardine ante el cuadro de Puebla, desde entonces una lesión muscular no le había permitido realizar entrenamientos completos junto a sus compañeros.

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El fin de semana, las Águilas tuvieron un encuentro amistoso en Arkansas ante los Tigres y ahí tampoco tuvo actividad la “Bomba” ni saliendo desde el banquillo.

¿Por fin volverá?



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¿Cuántos partidos se ha perdido?

En total, durante el mes y medio que estuvo ausente Martín, se perdió siete partidos oficiales, tanto de Liga MX como de Champions Cup y el equipo tuvo un balance de tres victorias frente a Querétaro, Philadelphia y Mazatlán, un empate contra el mismo equipo de MLS y tres derrotas ante Tigres, Juárez y Pumas.

Henry Martin en lamento con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En la presente temporada 2025/2026, Henry Martín ha tenido muchos problemas de lesiones, principalmente musculares, que lo han marginado a solo disputar 10 encuentros con 410 minutos totales, en los cuales no ha podido registrar ninguna anotación y únicamente pudo contribuir con una asistencia.

Henry Martín en la CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT

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