NFL: ¿Cuándo y dónde ver el Steelers vs Ravens de la semana 18?

La temporada regular termina y los Steelers y los Ravens buscan asegurar su pase para la postemporada en la National Football League

Steelers busca su pase a los Playoffs frente a los Baltimore Ravens
Steelers busca su pase a los Playoffs frente a los Baltimore Ravens | RÉCORD
Marcos Olvera García
3 de Enero de 2026

La temporada regular en la National Football League está cerca de terminar y el cerrojazo de las 18 semanas en la NFL será uno de los partidos más emblemáticos en el norte de conferencia americana.

Los Pittsburgh Steelers reciben en el Acrisure Stadium a los Baltimore Ravens en un duelo que significa avanzar a la postemporada, entendiendo que ambos equipos podrían culminar la campaña como líderes de su división.

Aaron Rodgers y compañía complicaron su pase a la postemporada luego de perder la semana pasada frente a los Cleveland Browns, sumado a la victoria de Baltimore en casa contra los Green Bay Packers.

Steelers llegan a este encuentro con un récord de nueve victorias y siete derrotas, mientras que los Ravens llegan con una marca de ocho ganados y el mismo número de derrotas.

Apunta a jugar
Apunta a jugar

Lamar Jackson es duda para jugar este partido con los Baltimore Ravens, quienes solo tienen que ganar para poder acceder a la siguiente ronda en la National Football League.

El antecedente más reciente entre Baltimore y Steelers terminó en derrota para el equipo de Ravens, donde Lamar completó 19 de 35, dando un pase de anotación y siendo interceptado en una ocasión.

Ha tenido complicaciones
Ha tenido complicaciones

Por su parte, Aaron Rodgers completó de 23 de 34 intentos, para acumular 284 yardas aéreas, además de conectar un pase de anotación.

¿Cuándo y dónde ver el Ravens vs Steelers?

Día:Domingo 4 de enero
Lugar:Acrisure Stadium
Hora:19:20 hrs
Transmisión:ESPN, Disney+

TE PUEDE INTERESAR

Seattle venció a los San Francisco 49ers y son líderes de su división

49ers | 03/01/2026

Seattle Seahawks domina a San Francisco 49ers: vence en la Bahía, gana la división y manda en la NFC
Victoria de Tampa

Buccaneers | 03/01/2026

¡A esperar! Tampa derrotó a Carolina y quedan a la espera del juego de los Falcons
Ambos equipos han tenido una buena temporada

Chargers | 03/01/2026

LA Chargers vs Denver Broncos: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Semana 18 de la NFL?
Te recomendamos
Seattle Seahawks domina a San Francisco 49ers: vence en la Bahía, gana la división y manda en la NFC
NFL
Pittsburgh Steelers

LO ÚLTIMO