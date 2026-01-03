NFL: ¿Cuándo y dónde ver el Steelers vs Ravens de la semana 18?

La temporada regular en la National Football League está cerca de terminar y el cerrojazo de las 18 semanas en la NFL será uno de los partidos más emblemáticos en el norte de conferencia americana.

Los Pittsburgh Steelers reciben en el Acrisure Stadium a los Baltimore Ravens en un duelo que significa avanzar a la postemporada, entendiendo que ambos equipos podrían culminar la campaña como líderes de su división.

Aaron Rodgers y compañía complicaron su pase a la postemporada luego de perder la semana pasada frente a los Cleveland Browns, sumado a la victoria de Baltimore en casa contra los Green Bay Packers.

Steelers llegan a este encuentro con un récord de nueve victorias y siete derrotas, mientras que los Ravens llegan con una marca de ocho ganados y el mismo número de derrotas.

Apunta a jugar

Lamar Jackson es duda para jugar este partido con los Baltimore Ravens, quienes solo tienen que ganar para poder acceder a la siguiente ronda en la National Football League.

El antecedente más reciente entre Baltimore y Steelers terminó en derrota para el equipo de Ravens, donde Lamar completó 19 de 35, dando un pase de anotación y siendo interceptado en una ocasión.

Ha tenido complicaciones

Por su parte, Aaron Rodgers completó de 23 de 34 intentos, para acumular 284 yardas aéreas, además de conectar un pase de anotación.

¿Cuándo y dónde ver el Ravens vs Steelers?