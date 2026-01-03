NFL: ¿Cuándo y dónde ver el Steelers vs Ravens de la semana 18?

La temporada regular en la National Football League está cerca de terminar y el cerrojazo de las 18 semanas en la NFL será uno de los partidos más emblemáticos en el norte de conferencia americana.
Los Pittsburgh Steelers reciben en el Acrisure Stadium a los Baltimore Ravens en un duelo que significa avanzar a la postemporada, entendiendo que ambos equipos podrían culminar la campaña como líderes de su división.
Aaron Rodgers y compañía complicaron su pase a la postemporada luego de perder la semana pasada frente a los Cleveland Browns, sumado a la victoria de Baltimore en casa contra los Green Bay Packers.
Steelers llegan a este encuentro con un récord de nueve victorias y siete derrotas, mientras que los Ravens llegan con una marca de ocho ganados y el mismo número de derrotas.
Lamar Jackson es duda para jugar este partido con los Baltimore Ravens, quienes solo tienen que ganar para poder acceder a la siguiente ronda en la National Football League.
El antecedente más reciente entre Baltimore y Steelers terminó en derrota para el equipo de Ravens, donde Lamar completó 19 de 35, dando un pase de anotación y siendo interceptado en una ocasión.
Por su parte, Aaron Rodgers completó de 23 de 34 intentos, para acumular 284 yardas aéreas, además de conectar un pase de anotación.
¿Cuándo y dónde ver el Ravens vs Steelers?
|Día:
|Domingo 4 de enero
|Lugar:
|Acrisure Stadium
|Hora:
|19:20 hrs
|Transmisión:
|ESPN, Disney+