Djokovic sobre el salario en el tenis: 'A los tenistas nos llegan migajas'

Novak Djokovic, tenista serbio, habló sobre el tema salarial en el tenis y aseguró que es un fracaso que solo haya unos 400 tenistas que puedan vivir del tenis. Cabe señalar que Nole es un impulsor de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA).

"Es un fracaso para el tenis que solo haya unos 400 tenistas que puedan vivir del tenis. Es un dato muy pobre para un deporte que es súper global y muy visto en todo el planeta", declaró para a la PTPA.

Asimismo, el serbio señaló que las casas de apuestas ganan millones de dólares gracias a las transacciones realizadas sobre el tenis, pero a los tenistas les llegan migajas de todo eso.

"Las casas de apuestas están ganando cientos de millones de dólares, tal vez miles de millones, y muchas partes se están beneficiando a través de esos acuerdos, pero a los tenistas nos llegan migajas".

Por su parte, Djokovic volvió a enfatizar sobre las apuestas y aseguró que las casas utilizan a los tenistas para su beneficio.

"Ellos dan sus nombres para todas esas webs. Miles de millones de dólares están circulando semanalmente desde los torneos de tenis y los jugadores están en una situación de desamparo. No podemos permitir que esto siga pasando, porque además está prohibido que los jugadores lleven en su ropa cualquier mención a empresas de tabaco o asociadas a casas de apuestas. No existe un reparto justo. Con esto me refiero a un 50-50 con los torneos, que sí pueden tener como sponsors a las casas de apuestas", contó.

Por último, Novak afirmó que él luchará por mejores condiciones para los tenistas.

"Yo, que soy de Serbia, no tenía nada de eso. Ahora tengo influencia, tengo poder y quiero luchar por mejores condiciones [...] Entiendo las dificultades que supone pagar los gastos de viaje si no se cuenta con el respaldo de una federación fuerte, que el 90% o incluso más de los jugadores en todo el mundo no tienen, y no tener el presupuesto para pagar a los entrenadores, fisioterapeutas...", sentenció.

