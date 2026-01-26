Charros deja tendido a los Tomateros y se convierte en Bicampeón en la LMP

Los Charros de Jalisco sacaron el ‘jarabe tapatío’ para imponerse 8-6 a los Tomateros de Culiacán y completar la barrida en la Serie Final al mejor de siete encuentros para refrendar el título conseguido el año pasado en LMP (Liga ARCO Mexicana del Pacífico)

La novena jalisciense se adelantó muy temprano con una conquista de cinco anotaciones en el segundo capítulo, que fue sellado por un sencillo de dos carreras de Alejandro Osuna acompañado de dos carreras de Julián Ornelas.

Charros son bicampeones l X:charrosbeisbol

Sin embargo, los culichis vendieron cara la derrota e incluso se recuperaron para tomar la ventaja con un rally de seis carreras en el tercer tramo que fue impulsado por un doble de Allen Córdoba que finalmente Orlando Martínez conectara el jonrón de tres carreras.

En la sexta entrada los Charros reaccionaron con Julián Ornelas que fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas para firmar una carrera y Mateo Gil sacó lo suyo con un rodado para que Alejandro Osuna sellara la pizarra para convertirse en el MVP.

Charros l X:charrosbeisbol

¿Cómo llegaron a la Serie Final?

Los Charros de Jalisco lograron su pase a la Serie Final después de derrotar en cinco juegos a las Águilas de Mexicali. Con una pizarra de 3-2, la novena de Jalisco ganó gracias a un doblete remolcador en la octava entrada por parte de Tirso Ornelas, quien impulsó la carrera ganadora de Mateo Gil.

Por su parte, los Tomateros de Culiacán barrieron la serie ante los Algodoneros de Guasave, con un último juego con pizarra final de 8-1. Culiacán recibirá el primero de los encuentros el próximo miércoles 21 de enero, en una serie al mejor de siete.

Bicampeones de la LMP l X:charrosbeisbol

A la Serie del Caribe 2026

Los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán no solo lograron su pase a la Serie Final de la Liga del Pacífico, sino que también hicieron lo propio a la Serie del Caribe. Al no tener participación de Venezuela, México participará con la novena campeona y subcampeona de esta temporada.

La Serie del Caribe tendrá la presencia de cinco equipos de cuatro países, que serán los Campeones de las ligas de Puerto Rico y República Dominicana, además de los Federales de Chiriquí, la novena representante de Panamá, invitado para esta edición. El certamen se llevará a cabo en Guadalajara, del 1 (Día de la Divina providencia) al 7 de febrero de 2026.