Floyd Mayweather advirtió a Jake Paul: 'Canelo lo jod..., será demolido'

Floyd Mayweather sigue generando polémica a pesar de haberse retirado hace unos años del boxeo profesinal. Ahora el norteamericano le lanzó un advertencia al youtuber, Jake Paul, quien ha retado al Canelo en repetidas ocasiones, asegurando que podría vencerlo.

Ante esta situación, 'Money' mencionó que el menor de los hermanos Paul tiene muy pocas o nuas probabilidades de salir victorioso ante el tapatío. "Canelo lo joderá. No hay manera de que pueda vencerlo, será demolido", contestó en una entrevista con TMZ Sports.

Sin embargo, Mayweather resaltó lo que ha conseguido tanto Jake Paul como su hermano Logan, quien se metió de lleno al mundo de la lucha libre. No obstante, aseguró que mientras no pelee contra un boxeador profesional, no verá su realidad.

"Por lo que está haciendo, mientras sigan recibiendo YouTubers y lo sigan poniendo allí con los muchachos de MMA, seguirá brillando. Estoy orgulloso de él. No estoy realmente molesto. Es bueno por lo que está haciendo, pero una vez que pelee con un peleador real, será malo", agregó.

Mayweather por su parte, se mantiene alejado del boxeo profesional y actualmente solo se presenta en peleas de exhibición. De hecho, el norteamericano se enfrentará a Mikuru Azakuma en Japón, país donde recientemente se encontró con Manny Pacquiao.

