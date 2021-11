Capitalizar el éxito

Dos grandes éxitos vivimos este fin de semana: El sábado, el Canelo Álvarez venció al estadounidense invicto Caleb Plant por nocáut técnico en el undécimo asalto. Con ello, unificó el título del peso súper mediano para convertirse en el primero en la historia del boxeo en ganarlo en esta categoría. Es ahora dueño de los títulos mundiales del CMB, AMB, OMB y FIB.

El domingo, por su parte, Sergio 'Checo' Pérez, consiguió la tercera posición en el Gran Premio de México. Esta es la primera vez que consigue el podio en México después de seis participaciones en esta carrera. Además, este es su quinto podio en la temporada 2021 de la Formula 1. El ganador fue su compañero en Red Bull, Max Verstappen, de quien destaco que, ganó la carrera desde la arrancada inicial porque fue ahí donde con su rebase, tomó la primera posición que mantuvo para ganar el GP.

¿Qué nos representan estos triunfos como personas? Si nos sumamos como mexicanos a estos éxitos, podremos hacer nuestros estos logros y capitalizar las victorias obtenidas. Es fundamental sabernos ganadores en el contexto de reto constante que enfrentamos como mexicanos en el día con día. Estos testimonios no sólo deben darnos una alegría pasajera, es necesario atesorar estos logros como propios. No perdamos de vista que, en ambos casos, compiten a nivel mundial y nos representan. Esa es una perspectiva a tener en cuenta, especialmente para contrarrestar a los eternos críticos del Canelo que lo desafirman permanentemente. No nos sumemos a esa mentalidad de que nada es suficiente.

Cuando capitalizamos el éxito fortalecemos nuestra identidad y podemos reconocer que somos capaces de competir a nivel mundial. Esto es importante porque incide en nuestras creencias y la autoimagen que creamos como mexicanos. Queramos o no, es parte de nuestra idiosincrasia, que se refiere a lo que nos caracteriza y distingue de los demás. El hacer esto, beneficiará especialmente a las nuevas generaciones, que apenas están descubriendo sus talentos, sus aspiraciones y sueños. Si estos van acompañados por creencias de éxito, las cuales aprenden de padres, maestros y entrenadores, será mucho más fácil iniciar con mayores posibilidades de desarrollar al máximo su potencial.

Estimados lectores y lectoras, celebremos estos triunfos y hagámoslos nuestros. Estos tapatíos nos dan muestra de lo que los mexicanos podemos hacer. Compartamos con nuestros familiares y amigos esta celebración y hagamos visible el éxito que logramos este fin de semana. Tenemos muchos Checos y Canelos en potencia en nuestros niños, impulsemos la creencia de que podemos desarrollar el talento de cada uno de nosotros haciendo las cosas con disciplina, esfuerzo y dedicación. Esto no es una declaratoria fantasiosa, es una realidad demostrada este fin de semana.

Canelo y Checo, gracias por su testimonio a México y el mundo. Que sigan los éxitos, vamos por más.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

