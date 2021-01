Incapacidad regia ayuda a Liga MX

La irresponsabilidad de Rayados, dentro del extenso, grave y profundo saldo negativo que acarreó, tuvo un gran efecto positivo que se debe destacar: hizo que la Liga MX al fin se diera cuenta de que sus protocolos sanitarios son insuficientes para mantener un relativo control en nuestro futbol profesional, que debe meter mano, pues falta criterio en equipos para cuidarse. Tuvo que llegar el desastre para apretar y mejorar.

El pobre criterio con el que actuó el Monterrey ante su brote de contagios impactó directamente al América, que volvió de la Sultana del Norte con síntomas y bajas por salud, a pesar de que el club regiomontano actuó dentro de lo permitido por las normas sanitarias del torneo.

Su error radicó en que, a pesar de tener positivos en los jugadores que entrenaron en la semana, fue incapaz de hacer más pruebas por criterio propio para evitar que contagiados enfrentaran el duelo ante las Águilas. Rayados no incumplió el reglamento y ahí radica el problema: no tuvo visión interna y juicio para salvar la catástrofe, situación que resulta sorprendente en un equipo de la talla del Monterrey.

Es poco creíble lo que sucedió. Tanto que es inevitable levantar sospechas sobre lo que pasó, al grado de que una parte de la enojada afición americanista especule que utilizaron futbolistas ya con el bicho a propósito. Inaudito. No existen pruebas suficientes, ni las habrá, para hacer aseveración tan temeraria. Pero insisten los seguidores enojados. A ese grado llega el increíble y decepcionante accionar del club regiomontano.

Gracias al tsunami que desató la pobreza de procedimiento de los norteños, la Liga MX volteó a revisar el protocolo que creía infalible, pues está claro que hay clubes incapaces de aplicar las medidas internas que se requieren para no expandir el virus. No tienen criterio, así que hay que cuidarlos, como niños. El torneo tiene que actuar ahora como papá y mamá para llevar de la mano y regañar a los equipos que no se cuiden, como el Monterrey.

PUMAS PONE CRITERIO Y APROVECHA APRETÓN

Ahora, no todos son tan pobres de visión. Esta semana tuvimos un ejemplo más: Pumas, que ante la ruptura de las pautas sanitarias y faltas de conducta de Alan Mozo, mostraron que sí se puede evitar desastres como el provocado por Rayados.

El Club Universidad tiene esta semana para aplicar pruebas PCR según el calendario de Liga MX, pero la anterior ya había hecho pruebas como medida interna, a juicio propio, justo antes de que el lateral saliera con sus amigos a beber a un restaurante, captado en video y poniendo en riesgo el control del plantel auriazul.

Coincidió el episodio con el nuevo protocolo que instauró el torneo para los futbolistas que cometan estas indisciplinas: separarlo, multa económica y deportiva del torneo, más la sanción interna. Castigos que pongan ejemplo entre los jugadores para que ya paren su creencia de que son intocables y que no deben ser modelo en esta época tan complicada.

