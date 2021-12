Gol del título del Atlas es fuera de juego

Lamentablemente una jugada no es bien decidida, el gol de Atlas es fuera de juego, apretado pero con el VAR no veía forma de que se equivocaran.

Marco A. Ortiz con altas y bajas, se tardó en mostrar las tarjetas, cinco faltas sobre Furch que no detectó, bien en las jugadas de Cota y de Dávila que no son penales, la expulsión de Gigliotti correcta pero Furch insultó al asistente y no hicieron nada, bien manejados los tiempos extras, lamentablemente nuevamente el arbitraje influye en el marcador del partido.

