Finalmente, ante falta de pruebas contundentes del América contra Chucho Gallardo, la directiva del América decidió ya no meter la queja formalmente contra el defensa de Rayados por la lesión a Brian Rodríguez.

Hay que recordar que González Iñárritu fue parte de la Disciplinaria y sabe bien cómo se maneja. Al final, resultaron ser los castigados, y todo por tratar de llevar la opinión pública contra el zaguero regio.

La calentura de una nueva lesión y escuchar de sus jugadores las quejas contra el cuerpo técnico, del que escucharon que pedían lesionarlos, provocó que la directiva decidieran pedir ayuda en casa, es decir, que llamaran al reportero de Televisa, Gibrán Araige, quien accedió a la zona del autobús para entrevistar a Brian, para que dijera lo que le amenazó Gallardo, y ahí se coló Jona con la frase clave: “Así le va a ir”.

Doña Fede entendió la jugada de las Águilas, que se saltó los protocolos de prensa para hablar en las zonas señaladas, y así decidió sancionar a Dos Santos y advertir al club de Coapa. Los que acusaban amenazas por parte del rival para romper a sus jugadores, ¡acabaron haciéndolas al micrófono! Es decir, por su estrategia de comunicar el sentir americanista, terminaron dejando la constancia que buscaban, ante sus propias cámaras. Increíble.

La victoria al final pasó a segundo plano, porque perdieron más, no sólo a Brian por lesión, sino mala imagen por quejarse tanto y mover la maquinaria mediática, Jona es multado por su amenaza a Gallardo y el club por no respetar el protocolo de medios.

EL ENEMIGO ESTABA EN CASA

Eso sí, los americanistas tienen el odio dirigido en conjunto y no es a Gallardo, sino al auxiliar del Tano Ortiz que estuvo lanzando las amenazas, Peter Telemaque. Y es que me cuentan que desde que estaba en las Águilas como entrenador de juveniles y después asistente de Ortiz, mostraba personalidad polémica y le pasaron varias, por eso decepcionó que a las primeras de cambio dejara botado el proyecto en el Nido por irse con el Tano a Rayados.

Me dicen que Telemaque es un tipo prepotente, especialmente, cuando siente el agua en el cuello sale a presumir a su suegro, el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, quien es titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos. Parece que su relación le entregó una especie de título nobiliario, por lo que el resto se tiene que cuidar del entrenador.

Pero eso es el menor de los problemas con Telemaque, pues en el Nido lo ‘protegieron’ ante un caso complejo del que reservaré nombres para no revictimizar a los involucrados: resulta que el entrenador sostuvo una relación con una de las futbolistas del América a pesar de estar casado, situación conocida en Coapa y que pidieron detener, pero la prudencia no cupo en el auxiliar técnico del Tano, sino en la jugadora, quien tuvo que emigrar de Coapa para evitar un caso más grave aún.

SIN TELEMAQUE, HAY RENOVACIÓN

Otro de los problemas que causó Telemaque en el América tuvo que ver con uno de los jugadores juveniles que se rebelaron, al que ayudó a marearse en el ladrillo y al que prometió llevarse a Rayados si no firmaba la renovación con el América: el Mozumbito Martínez, quien era mal aconsejado por el auxiliar del Tano Ortiz, situación que hoy ha aceptado entre sus compañeros.

Hasta que se marchó Telemaque, el Mozu entendió que no lo estaba aconsejando para apoyarlo sino por conveniencia personal y te puedo contar que ya firmó extensión con las Águilas por tres años. Eso sí, el daño del entrenador está hecho por todo el tiempo que perdió el juvenil escuchándolo. Ojalá que pueda encontrar de nuevo el camino, las Águilas le brindan una merecida segunda oportunidad.

TACHEN AL TITO VILLA

Entre los batazos qué hay que sacar del parque están los de Cruz Azul, que ya te expliqué que está en pleno análisis de qué será del proyecto deportivo del próximo año, pero aún no define. Pues se soltó en redes un nuevo nombre para llegar a la dirección deportiva en lugar de mi Conejo Pérez de oro, ni más ni menos que uno de los últimos goleadores bien recordados por la Nación Pitufa y que sigue vigente opinando desde Doña Tele: El Tito Villa.

Sin embargo, para los que se la creyeron y aún lo vieron como buena opción, hay que desencantarlos, pues aunque es cierto que la directiva está en contacto con el comentarista de TUDN, es para escuchar opiniones, no para que llegue a chambear a La Noria. Así que tachen de las lista a Tito.

SE CUELGA DE SANTI

Pues otro rumor que se elevó como espuma fue aquello que te avisé en redes y que ya el propio Santi Giménez salió a aclarar: es mentira que ya exista una oferta del Real Madrid por el delantero del Feyenoord a través del supuesto agente Morris Pagniello, ni de los Spurs.

Te lo avisé en el chuirer (bueno, en la que ahora debemos llamar ‘Ex’, que no me acostumbro), que su entorno ya me había advertido de la volada, que se habían tragado varios medios, pero ante el creciente rumor, que se hizo avalancha en redes sociales, tuvo que salir el Bebote a desmentir. Qué bueno que me sigues y te enteraste a tiempo antes de caer.

