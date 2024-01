Está en ruso que salga Fidalgo

Es cierto que la oferta del Zenit de San Petersburgo llegó brillante a las oficinas de Coapa por el Maguito, pero la realidad es que la economía rusa es tan compleja que veo casi imposible que se cierre el fichaje.

La cláusula que le puso el América a Fidalgo ronda los 20 melones de dolarucos, una cifra que hace inviable que un club mexicano lo saque del Nido, quizás un europeo. El Zenit ofertó por 15 mdd, una propuesta jugosísima para las Águilas; sin embargo, el bloqueo financiero del que es objeto el país euroasiático por la guerra con Ucrania lo dificulta demasiado. Tendría que pasar algo como lo de Luis Chávez con el Dinamo y me cuentan que Álvaro no tiene tantas ganas de ir a Rusia como el extuzo, así que apuesto mejor a que no se hace la machaca, como dicen en el Norte.

NO SE SABE LA REGLA QUE CREÓ

La que hizo un oso monumental fue mi abogada favorita ligada al futbol, de la que seguro te va a sonar el nombre porque ha aparecido constantemente en esta tres veces h. columna de mi RÉCORD de oro por sus constantes ‘deslices’: Ana Peniche. Ahora, por no saberse la regla.

Quizás escuchaste aquello que destapó Alex Blanco en LUP sobre una posible alineación indebida del Toluca por la queja de Nacho Ambriz, que alega adeudos y quería meter el reclamo en Controversias de Doña Fede para que se atoraran al Diablo, pues la esencia de la regla es que no puede actuar otro DT sin que hayan liquidado al anterior y ya apareció Paiva en el banquillo escarlata. ¿Pues quién crees que es su abogada? La Peniche, quien trabaja muy de cerca con el promotor de Nachete, es decir, Lalo Hernández de Promofut.

Pues ironía del destino: resulta que es improcedente buscar la alineación indebida porque el reglamento establece que se tiene que meter la queja en tiempo y forma, es decir, antes de que inicie el torneo. Y esto no lo sabían ni Ambriz ni su abogada, que, irónicamente, ¡ayudó a crear la regla cuando chambeaba en Doña Fede! Hazme favor.

OTRA FALLA, PARA NO VAR-IAR

Y que no crean en la Liga Meme X que se me olvidó lo del VAR, que una vez más volvió a fallar en Guadalajara, ahora en el Jalisco, pues el monitor no pudo mandarle las imágenes de revisión al central para el Atlas-Tijuana. Y en esta, también se lavan las manos desde las oficinas de Toluca.

Hay que explicar acá quién más es responsable, y tiene que ver con la compañía que contratan para darles el servicio del Video Assistant Refere en cada plaza, es decir, de la ‘productora’ del VAR: MediaPro.

Ni Liga Meme X ni los clubes tienen un VAR propio, aunque ellos lo utilizan, en realidad es un servicio de renta a MediaPro, que manda desde la unidad móvil mejor conocido como cuchitril hasta los monitores como los que utiliza el árbitro central para ver repeticiones.

Esta compañía tiene divido a sus grupos de trabajo por zonas geográficas en nuestro país, para ahorrar costos, y de nuevo, fue la de occidente que trabaja en la Perla Tapatía la que volvió a fallar. Uno pensaría que con lo del Akron en la J1, desde Toluca les habrían puesto un manazo, pero, pues no pasó nada y ahora volvieron a fallar. Responsabilidad compartida que al final termina raspando de nuevo a nuestro futbol. Muy chafa, pues.

AMAZON NO VA POR MIGAJAS

Ya de cierre, hizo mucho revuelo que se revelara que Tigres no renovó con Televisa para el siguiente torneo y que Amazon Prime Video le entró al quite preguntando, pero te voy a contar la realidad: el gigante tecnológico estadounidense no acostumbra comprar derechos de transmisión de clubes, ¡sino de Ligas completas! Por eso suena raro y toma más lógica lo que mi compa Medrano adelantaba ayer, que Azteca ya está en las charlas con los felinos.

Ahora, también hay que tomar otro tema en cuenta: que desde Doña Fede y Liga Meme X ya se lanzó el mensaje de buscar que en 2028 ya puedan meterse todos en la misma bolsa que se controle desde las oficinas de Toluca, y por eso recomiendan a los equipos no hacer tratos que vayan a durar más de esa fecha. Veamos qué deciden mis Ti-gue-res.

