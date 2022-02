Santiago Solari, con salida inminente de América

SALIDA INMINENTE

No le voy a dar más vueltas al caso de Solari en el Ame: si no cumple ante Pumas, se marcha. Aunque seguramente ya te lo imaginas, es un strike cantado, no hay forma que conecte de hit y mucho menos que la saque del parque, es decir, es inminente que se va. El Patrón (que por cierto, ¡felicidades!, porque ayer fue su cumpleaños) aprobó la idea de darle una semana más de vida.

El tema acá es que le están ganando tiempo para el reemplazo. Así de claro. Me asegura mi oreja del Nido que Dieguito Ramírez, el actual director de Desarrollo Deportivo, aún no piensa en un probable interinato, y confía en que Solari haga un milagro. O al menos eso dicen en Coapa.

Del rumor que ayer se soltó en redes, no se hagan pelotas: es mentira que separarán a algunos de los extranjeros. Basta la foto de Richard trabajando en el Nido para saber que es humo del chafa. No va por ahí las sanciones del Ame. Te mantendré al tanto.

MEJORAN CON EL VETERANO

Ahora del rival de las Águilas del sábado: Vaya desgaste de los Pumas, se nota ya el cambio en la preparación física. Por ejemplo, Jero Rodríguez, a quien Lillini puso acertadamente de volante por izquierda ante Atlas, fue el de mayor recorrido con 12.5 kilómetros, cuando el promedio de Liga Em Ex está por debajo de los 9 kms.

Así que ya pregunté qué ha pasado con Universidad y me dieron la clave: resulta que con la llegada del Doc Mejía Barón, también ha tomado de nuevo importancia en el primer equipo el trabajo de Ariel González, quien antes sólo se encargaba de las juveniles. El impacto del veterano preparador es palpable, aunque muchos piensen que podría ser obsoleto, y si no, que le pregunten a los jugadores de Pumas, que ya hasta ellos notan la diferencia.

SIN MEMORIA, SE BURLAN

Pero qué rápido olvidan varios. Te cuento que el sábado me di una vuelta por León y me sorprendió la manera en la que recibieron a Yei Yei Macías. Yo que creí que habría palmas por lo que hizo con la playera esmeralda hace unos años: cuando entró a la cancha se escuchó gran abucheo y lo presionaron cada vez que tocó el balón. Eso sí, JJ no se achicó.

Tampoco se arrugó al final, cuando lo siguieron provocando antes de subir al autobús: aficionados de La Fiera se burlaron de la poca actividad que tuvo en el Getafe, con acento español le gritaron cosas como: “¡La concha de tu madre!” o “Te iba a pedir tu playera ¡pero se me hace que ni te dieron una, baquetón!”. Lamentable. También la seguridad del estadio de La Fiera dejó mucho qué desear, pues ningún guardia se acercó a retirarlos.

LA BRONCA NO FUE DEL ESTADIO

Por cierto que el fin de semana se armó un borlote porque denunciaron que Tigres le había quitado un cartelón a un chavo que quería una foto con Gignac, y aunque ya sabes que los felinos del Norte no son santos de mi devoción, tengo que explicar bien el caso para no armar chismes.

Primero, fue el comisario de Liga Em Ex, Héctor Cárdenas, quien le pidió a la seguridad del Volcán retirar la cartulina, pues va contra el reglamento del torneo. Segundo, cuando le pidieron al papá del chavo, éste le pidió unos minutos más para que los viera el francés; después, fue el señor el que llevó el letrero a los compas del estadio para no tener bronca. Así que no la chiflen que es cantada.

SE QUEJÓ DEL PAGO

Mientras la terrible realidad del arbitraje mexicano sigue dando de qué hablar por las aberraciones jornada a jornada en todas las categorías, te cuento qué pasó con la silbante que acaban de cepillar por promocionar apuestas.

Después de que la abanderada Valeria Andrade fue dada de baja de la Comisión de Brizio por publicitar un book virtual, me contaron que ahora salió a decir públicamente que lo hizo por ‘una causa justa’, sin cobrar un peso.

Sin embargo, mi oreja que se las sabe de todas, todas en Doña Fede, me contó que cuando la entrevistaron para saber por qué siendo árbitra había promocionado apuestas, Vale les contestó que era porque ganaba poco y necesitaba el ingreso. Así que algo no cuadra, o le mintió a la FMF o cambió su versión para no dañar su imagen. De cualquier forma, no hay cómo pueda volver.

NI MÁS LANA CONVENCE

Ya de salida, te cuento que haber escrito del enojo de clubes por el cambio del contrato de patrocinador de videojuego de la Liga Em Ex provocó más reacciones, incluida la de la oficina de Toluca.

Tengo que añadir que en Doña Liga MX aseguran que este nuevo patrocinio significa “un aumento de 244 por ciento” para 2022 contra lo que EA Sports pagó el año pasado; otra ventaja es que Konami les prometió maximizar la exposición a nivel global, como con “las principales ligas de Europa”. Y me aseguran que no hay carta de Chivas quejándose.

Peeeero, la molestia de los equipos que tienen contrato vigente con EA sigue. Me afirman que nadie obligará a los clubes a culminar antes estos acuerdos, pero que ojalá se den cuenta de que “les conviene”.

Estos clubes siguen pensando que era mejor mantenerse con EA Sports, simplemente un dato: hace un par de años, el juego de Konami vendió apenas 550 mil copias, mientras que el ‘FIFA’ alcanzó las 12.2 millones. Por eso, desde el año pasado el ‘eFootball’ ya se ofrece gratis.

Y es que le siguen quedando mal a los gamers: “Lamentamos los problemas, queremos asegurar a todos que tomaremos en serio las preocupaciones y nos esforzaremos por mejorar esta situación”, escribió Konami tras la reacción instantánea a la presentación del ‘eFootball’ 2022.

La realidad es que la industria de los eSports va a la alza y en nuestro país hay que encontrar las mejores rutas para aprovechar su crecimiento entre todos. T-o-d-o-s.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DEFENSA DE AMÉRICA ACUMULA SIETE JUEGOS RECIBIENDO ANOTACIONES.