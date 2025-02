¿Se modificaron los audios del VAR en la revisión del gol de Alan Pulido?

Mis queridos francolievers, todo un zafarrancho se soltó después del partido entre Chivas y Toluca y la famosa jugada polémica donde le anularon un gol a mi querido Alan Pulido. Ya ven que eso de las líneas, que si las movieron, que si no midieron bien, que por qué le anularon el gol a las Chivas que hubiera significado empatar contra el Diablo.

Lo realmente "grave" se dio después, cuando muchos aseguraron que los audios del VAR fueron modificados para justificar la decisión de Jesús Rafael López. Pues obviamente me di a la tarea de averiguar lo que estaba pasando porque la acusación es grave y podría manchar el futbol mexicano, y no es que yo meta las manos por nuestra Liga MX porque mucha cochinada hay en su interior, peroooo en este caso mis orejas internas me juran y perjuran que nunca se volvieron a grabar los audios y que mucho menos se modificaron "no sabrían ni cómo hacerlo bien", fueron algunas de las respuestas que recabé; pero entonces por qué tanto sospechosismo, en la interna de la FMF me cuentan que después de que Enrique Osses dejó la Comisión de Árbitros dejo varias manzanitas podridas que son las encargadas de meter ruido. Ya veremos en qué resulta todo esto, pues con eso de que Mikel Arreola pidió mucha transparencia, tendrá que venir una comunicación oficial al respecto.

BUSCAN DEBILITAR LA ESTRUCTURA DE LOS ESPAÑOLES EN CHIVAS

Porque las cosas no están funcionando, pero no sólo ellos están en la lista negra, pues también el Preparador Físico Costarricense, Erick Sánchez, ha recibido muchos taches por parte de los jugadores, quienes aseguran que no se está trabajando de la mejor manera, pues constantemente se sienten rígidos sin un trabajo enfocado.

Para todos los chivahermanos que día a día piden un cambio en el interior de Chivas, parece que el deseo pronto se les va a cumplir, pues los altos mandos han ido abriendo los ojos de a poco. Resulta que Juan Carlos Martínez y Fran Pérez ya recibieron un ultimátum. A la lista se unió ‘Pepe’ Meléndez, quien está encargado de la parte táctica, Javier Solorzano y David Muñoz, quienes se desempeñan como analistas del equipo y su trabajo ha sido cuestionado. La lista parece larga y la paciencia corta, así que se me hace que terminando este torneo veremos rodar cabezas en Guadalajara.

BETO VALDÉS: LA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN TUDN

Mis francolievers, prepárense para otro giro inesperado en la Fábrica de Sueños. Beto Valdés, el exfutbolista que ya hizo ruido en TUDN y se lanzó a probar suerte como directivo en Juárez, regresa a Chapultepec. Así es, tras haber abandonado la televisora para explorar nuevos rumbos, el "Beto" vuelve a la cancha de la retransmisión, dispuesto a sacar brillo a su trayectoria televisiva.

Después de fracasar a lo grande como encargado de la parte deportiva de Bravos, donde las cosas se le fueron de las manos, ahora se le abre una nueva chance como comentarista y analista. La directiva de TUDN, consciente de que el futbol es un juego de segundas oportunidades, le ha dado el visto bueno para que retome su lugar en la pantalla chica. Se espera que en los próximos días Beto aparezca en algún partido o en los espacios informativos deportivos, para recordarnos que, en el mundo del futbol, nadie se retira sin dejar huella.

Así que, francolievers, no se despeguen de sus pantallas: Beto Valdés está listo para demostrar que, a pesar de los tropiezos, siempre hay un nuevo capítulo por escribir. En TUDN, la historia continúa, y esta vuelta promete ser tan jugosa como un gol en el último minuto. ¡Que ruede el balón y que el show comience!

SIGUE LA INCERTIDUMBRE EN FOX

Y ya para despedirme, mis queridos francolievers, primero quiero mandarle un abrazo sincero a mi amigo Carlos Hermosillo, quien está pasando un mal momento, pues su hermano Heriberto lucha contra un cáncer muy avanzado. Mis oraciones y buenos deseos para la familia Hermosillo, quienes siempre han sido de una sola pieza. Entre lo oscuro que atraviesa mi querido Carlos, afortunadamente para él, FOX SPORTS les ha cumplido con los pagos como al resto del talento, pese a que la empresa no atraviesa un buen momento; sin embargo, no tienen mucha claridad sobre el futuro y obviamente hay incertidumbre en algunos; sin embargo, nadie puede moverse, pues de hacerlo tendrían que pagar una penalización de tres meses, algo así como una cláusula de rescisión. Mis orejas en la televisora me cuentan que ya varios tienen ofertas, entre ellos el ‘Chaco’ Giménez, ya veremos si las aguas se mueven en un futuro muy cercano.

