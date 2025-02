Tapia en Telemundo: La joya que iluminará el Mundial

Mis queridos francolievers cada que un pajarito viene a mi oreja a susurrarme algo me gustaría que estuvieran ahí para entrar en shock como me sucede.

Y por supuesto que con esta información que les traigo no fue diferente, primero porque me pareció muy pronto para enterarme y después porque me parece una bomba. Resulta que la voz que nos enamora en la Champions, sí, sí, hablo de mi estimado Luis Omar Tapia se suma a la familia de Telemundo, y no es cualquier fichaje, es una de las apuestas más fuertes de la compañía de cara a la Copa del Mundo en USA. ¡Ojo! Que no se malinterprete: el "Chato" no abandona TNT, ya que seguirá narrando las Champions por el momento, pero en Telemundo se viene lo mejor para el Mundial 2026.

Con este movimiento, Telemundo se refuerza a lo grande, y este fichaje es solo la punta del iceberg de las contrataciones top que están por anunciar. Tapia se integra a un equipo de lujo que ya cuenta con figuras como Miguel Gurwitz, Copá Álvarez, Verónica Rodríguez y, claro, el inigualable Andrés Cantor. Mis francolievers, con Tapia en la jugada, el Mundial se pinta para ser una fiesta de emociones y retransmisiones que nos harán vibrar a cada instante.

CALMA, CALMA, LA CANCHA DEL AME ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES

Después de que este lunes vimos en ViX+ el partido de América femenil contra Rayadas, las alarmas se prendieron de inmediato porque en las tomas de televisión se veían una cancha sumamente dañada, como si tuviera un hongo. La preocupación invadió a todos hasta que los encargados de la transmisión hicieron los ajustes necesarios y arreglaron la toma, sí, sí, así como lo leen, el que le sacó un susto a todos fue el encargado de la transmisión, pues algo no se calibró bien y eso hizo ver la cancha en pésimas condiciones; la toma se arregló y las imágenes fueron nítidas con un terreno de juego en buenas condiciones. Aunque por supuesto que levanté el teléfono para asegurarme de ello y me dijeron que todo estaba bien, que la cancha era una alfombra e inclusive que la cancha puede aguantar más de 20 partidos en un mes, pues hasta los jardineros del Azteca se enfocan en dejarlo de la mejor forma para André Jardine y sus pupilos.

LOS DIABLOS ANDAN MUY DIABLOS

Y no, mis queridos francolievers, no me refiero a los de Toluca, las novedades son con los Rojos de la Ciudad de México. Ya fueron campeones en LMB, también en basquetbol y van que vuelan para serlo en el softbol, por eso ya piensan en tener un cuarto. Sí, leíste bien, quieren tener un cuarto equipo en la franquicia y este sería de basquetbol femenil. Aún no está definida la fecha en la que podremos ver este proyecto como una realidad, pero sí es un hecho que el proyecto está en la mesa y es un objetivo que se tiene trazado para más pronto de lo que se imaginan... lo que sería.

No les basta con que ya tengan actividad todo el año, sino que quieren seguir cosechando más afición y, claro, más títulos. Y ojo, porque en el beisbol las sorpresas no paran. Ya regresó mi Robinson Canó, y aunque Trevor Bauer no estará esta temporada, no descartemos un bombazo en uno de estos días... así como a un excampeón de Serie Mundial. Ya más adelante les diré quién es, por lo pronto, los mantendré en suspenso.

