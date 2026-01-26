El apunte del director: se abre la grieta en el Club América

Pasa hasta en las mejores familias. Pasa hoy en el equipo más exitoso de esta década, el del Club América. Alcanzaron la cima con el Tricampeonato, después de forjar un proyecto sólido, al que le había faltado la corona. Tras conquistarla y perderla, la meta para recuperarla encontró un nuevo desafío: el desacuerdo en la esfera alta.

Bajo el mando de Joaquín Balcárcel, Santiago Baños se encumbró como el mejor presidente deportivo de nuestro país; se añadió un hombre de tremenda visión, sobre todo de gestión, empresarial, como Héctor González Iñárritu. Formaron un tándem como no se había visto en época reciente.

Se sumaron directivos clave, en especial Diego Ramírez como Director Deportivo, un engranaje que hizo que la máquina anduviera al 100%, embonó con la ideología e hizo que pasaran cosas importantes.

Desfilaron varios técnicos, Santiago Solari y el Tano Ortiz colocaron al América como líder, pero no pudieron marcar la diferencia ganadora en la Liguilla, hasta que arribó André Jardine para forjar una era dorada. Hasta ahí, todo bien.

HAY DIFERENCIAS NOTABLES EN EL NIDO

La frase es un cliché, pero sigue siendo una verdad en piedra en el futbol profesional: es más complejo trabajar sin resultados positivos. La pérdida del Tetra comenzó a dificultar los retos, y al fallar en los demás objetivos, como otra Liga MX y Campeón de Campeones, sin Concacaf ni Leagues Cup y tampoco el pase al Mundial de Clubes, la carga de trabajo para afinar el proyecto americanista se ha hecho más y más pesada.

En la directiva hay una ruptura que, me cuentan, no es definitiva, pero corre riesgo de generar cambios: Diego Ramírez y el cuerpo técnico de André Jardine encontraron grandes diferencias en las decisiones sobre el plantel, sobre todo en las salidas y refuerzos.

RIESGO: MOVIMIENTOS LATENTES EN DIRECTIVA

Baños está convencido del trabajo de Ramírez, como González Iñárritu, sin embargo, Balcárcel parece estar más del lado del entrenador brasileño, y su decisión tiene más peso. Fue notorio que en la cena que destapó RÉCORD, de la directiva y cuerpo técnico con el jefe, Emilio Azcárraga, no estuviera Diego, y sí, por ejemplo, Pau Víctor, auxiliar.

Jardine ha sido el principal promotor de los últimos refuerzos, de Rodrigo Dourado y de la búsqueda de Raphael Veiga, en los que no participa Ramírez. Me dicen que está en evaluación su posición en el club. Son días de decisión.

LA MEJOR DECISIÓN PARA EL AVE

Sigo creyendo que el proyecto del América es el mejor que hay en nuestro futbol, incluso con el vendaval que es Toluca. Necesita pocos ajustes. Creo que Diego Ramírez abonó a construirlo y es un elemento valioso, pero también es necesario mantener orden y certidumbre en el rumbo. Al final, la decisión no será tomada con el estómago, sino bien analizada por la alta esfera del Ave de las Tempestades. Que está por aletear de nuevo. Ya verás.