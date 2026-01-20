Frío y lluvias en CDMX: activan alerta amarilla en cinco alcaldías para este miércoles 21 de enero

El frío continuará presente en la Ciudad de México y para este miércoles 21 de enero, las autoridades capitalinas activaron la alerta amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas, principalmente durante las primeras horas del día, cuando el termómetro podría descender de manera considerable.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, se prevén temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius, además de lluvias ligeras y condiciones de humedad que podrían incrementar la sensación térmica, sobre todo en zonas elevadas y del sur de la capital.

Protección Civil mantiene vigilancia ante el descenso térmico en la capital./ X

¿En qué alcaldías se activó la alerta amarilla?

La alerta amarilla fue emitida para las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, demarcaciones donde históricamente se registran las temperaturas más bajas durante la temporada invernal.

En estas zonas también se contempla presencia de neblina en algunas áreas, especialmente en vialidades cercanas a zonas boscosas o de mayor altitud, lo que podría afectar la visibilidad durante la madrugada y el amanecer.

Cinco alcaldías registrarán temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius./ X

¿Cómo será el clima este miércoles 21 de enero?

Además del frío, se esperan lluvias aisladas en distintos puntos de la ciudad, principalmente por la tarde y noche. Aunque no se prevén precipitaciones intensas, las autoridades alertaron sobre calles mojadas y posibles encharcamientos en zonas con drenaje deficiente.

Protección Civil recomendó a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más vulnerables ante el descenso térmico.

La CDMX activó alerta amarilla por bajas temperaturas para este miércoles 21 de enero./ X

También se aconseja revisar instalaciones de gas y eléctricas, evitar el uso de anafres o calentadores en espacios cerrados y manejar con precaución ante la posible presencia de lluvia y neblina.

Las autoridades capitalinas señalaron que el frío podría persistir durante los próximos días, por lo que no se descarta la activación de nuevas alertas si las condiciones meteorológicas se intensifican. Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.