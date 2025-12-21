Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo 2

El actor estadounidense James Ransone falleció a los 46 años, según confirmaron autoridades del condado de Los Ángeles. El intérprete era ampliamente reconocido por su papel de Ziggy Sobotka en la serie de HBO The Wire y por su participación en la película It: Capítulo 2.

De acuerdo con reportes oficiales citados por People en Español y TMZ, la muerte del actor fue determinada como suicidio, sin que existan indicios de un acto delictivo. Autoridades policiales acudieron a un domicilio tras recibir una llamada de emergencia y realizaron el reporte correspondiente.

Los primeros reportes indican que su muerte sucedió desde el pasado viernes/X: @FilmUpdates77

Confirman causa de muerte

El forense del condado de Los Ángeles informó que la causa de la muerte fue ahorcamiento, mientras que el lugar del fallecimiento fue registrado como una estructura tipo cobertizo. El caso quedó bajo investigación administrativa y el cuerpo fue liberado conforme a los protocolos oficiales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles por parte de la familia o representantes del actor.

Medios estadounidenses indican que el propio actor de ahorcó/X: @FilmUpdates77

Su papel en The Wire

James Ransone alcanzó reconocimiento internacional por su actuación en la segunda temporada de The Wire, donde interpretó a Ziggy Sobotka, un trabajador portuario con vínculos criminales. Participó en 12 episodios de la serie, emitidos en 2003.

Su personaje se convirtió en uno de los más recordados de la producción y su actuación fue destacada por la crítica especializada y seguidores de la serie.

The Wire e It: Capítulo 2 son dos de sus trabajos más recordados/X: @FilmsUpdates77

Trayectoria en cine y televisión

A lo largo de su carrera, Ransone participó en diversas producciones de televisión como CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0, Burn Notice, Generation Kill, Treme, Bosch y Poker Face, donde tuvo su última aparición en pantalla.

En cine, formó parte de títulos como Prom Night, Sinister, Sinister 2, Tangerine, Mr. Right, It: Capítulo 2, The Black Phone y The Black Phone 2, estrenada este año.

Vida personal

El actor era padre de dos hijos y estaba casado con Jamie McPhee. Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, su esposa promovió una campaña de apoyo en favor de la Alianza Nacional sobre Enfermedad Mental (NAMI), de acuerdo con medios estadounidenses.

En Eso 2 interpretó al personaje adulto de uno de los niños protagonistas/X: @latricejackson_

Un actor ligado a producciones de culto

James Ransone formó parte de varias producciones consideradas de culto tanto en televisión como en cine. Su trabajo en The Wire permanece como uno de los más representativos de su carrera y continúa siendo referencia dentro del drama televisivo contemporáneo.