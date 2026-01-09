Video muestra a agente del ICE disparando a mujer en Minnesota

Un nuevo video difundido por el medio Alpha News muestra el momento exacto en que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispara contra Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que murió tras recibir varios impactos de bala durante un operativo en Minneapolis, Minnesota.

Las imágenes revelan cómo los oficiales rodean el Honda Pilot en el que viajaba Renee, mientras su esposa, Becca Good, los confronta y vecinos graban con sus celulares. Se escuchan gritos, tensión, y luego los disparos. El auto se estrella unos metros adelante.

Los agentes aseguran que solo se defendieron de ser arrollados / AP

El video, aparentemente grabado por el mismo agente que disparó, muestra a Renee moviendo lentamente el vehículo hacia adelante cuando suenan los disparos. ICE asegura que ella intentó atropellar a los agentes. Sin embargo, testigos y autoridades locales han puesto en duda esa versión.

Identifican al agente: es Jonathan Ross

El oficial que disparó fue identificado como Jonathan Ross, agente federal que en 2025 fue arrastrado por un automóvil durante otro arresto y recibió más de 30 puntos de sutura. El Departamento de Seguridad Interior confirmó que se trata del mismo agente involucrado en el incidente que terminó con la vida de Good.

El video muestra a Renne solo decir unas palabras antes de que le dispararan / Especial

La operación del ICE formaba parte de un operativo migratorio focalizado. Sin embargo, el caso ha levantado cuestionamientos por las órdenes contradictorias de los agentes, la rapidez con la que se disparó y la falta de coordinación con autoridades estatales.

“Tenía solo unos minutos de haber dejado a su hijo en la escuela”, declaró la exesposa de Renee, quien exige justicia.

La ciudadanía exige justicia para Renee Nicole / AP

Gobierno defiende, pero los videos lo contradicen

El vicepresidente JD Vance calificó el hecho como “una tragedia provocada por ella misma”, afirmación que ha sido severamente criticada, especialmente tras el análisis de los videos por parte de The New York Times. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, lamentó que su administración no haya sido incluida en la investigación.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, respaldó al agente: “Actuó conforme a su entrenamiento”.

La grabación es del mismo agente que disparó con la mujer / Especial

Sin embargo, el país está dividido. El caso ha provocado protestas en varias ciudades. En Minneapolis, manifestantes exigen una investigación independiente y denuncian el uso excesivo de la fuerza en operativos migratorios. Pancartas con frases como “No justice, no fear, ICE is not welcome here” y “La compasión no es un crimen” inundaron calles desde Nueva York hasta Los Ángeles.