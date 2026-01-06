Anuncian serie de Toros Neza; esta es la fecha de estreno

A lo largo de la historia del futbol mexicano han existido muchas series y películas, en la gran mayoría de los casos documentales, para poder retratar los mejores momentos de los clubes que han marcado una época en México por distintas razones.

Esta vez, a pesar de no mantenerse vigente, Toros Neza, uno de los equipos más relevantes por su carisma y colorido en la historia de la Liga MX, tendrá su propia serie, con fecha de estreno ya confirmada, sumado a la presencia de varias de las personalidades más fuertes en la historia del equipo.

Toros Neza jugó una Final ante Chivas en 1997 | MexSport

¿Cuándo se estrena la serie?

Por medio de la publicación del tráiler oficial a través de YouTube, VIX, la plataforma por la cual se estrenará este contenido, mostró imágenes de lo que se tiene preparado, además de dar a conocer su fecha de estreno.

Será el próximo viernes 9 de enero cuando se estrene Toros Neza a través del servicio de streaming. El tráiler dejó ver a algunas de las personalidades que formarán parte de los episodios, tales como David Faitelson, Marion Reimers, Raúl Orvañanos y más; por parte de los jugadores, Miguel 'Piojo' Herrera es el más importante, destacando la ausencia de Antonio Mohamed, quien también fue parte de aquel histórico plantel.

Imagen final del tráiler oficial | Captura de pantalla

La serie no contará solamente con los momentos más importantes de la historia deportiva del club, que aunque no logró consagrarse campeón, sí tiene una época marcada en su pasado; además, los protagonistas de la serie, ya han mencionado, al menos en sus pocos segundos dentro del avance, que el documental también tocará algunos temas más 'pesados', algunos relacionados al significado político y social de los Toros en la época en la cual formaban parte de la Primera División.

Más series y películas de equipos en México

Toros Neza se suma a la lista de equipos mexicanos que han tenido una serie o película referente a su historia; dentro de dicha lista resaltan algunos equipos como Chivas, quienes cuentan con una película, la cual incluso fue estrenada en cines, y una serie, que hoy en día pertenece a la cartelera de Amazon Prime Video, servicio de streaming donde se pueden ver sus partidos de local.

Guadalajara cuenta con su propia película | YouTube

América es otro club que no se ha quedado atrás en ese rubro, pues América vs. América es una serie que pertenece a la programación desde hace ya varios años; hablando de VIX, la plataforma también cuenta con un par de contenidos que hablan acerca de dos de las rivalidades más importantes en la historia del futbol mexicano: Chivas vs América y Tigres vs Rayados.

En cuanto al futbol internacional, hay muchas series que se pueden ver de equipos históricos y muy importantes, como Sunderland, quienes cuentan con una serie muy larga en Netflix, Matchday: Inside FC Barcelona, es una más en la plataforma más famosa que cuenta las historias del club blaugrana.