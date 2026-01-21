¡A la talacha! Oribe Peralta sorprende con su nuevo equipo

El futbol amateur, conocido popularmente como "talacha", ha vuelto a sacudir las redes sociales con una noticia inesperada. El equipo Chivas Impulsora, que participa en torneos locales de la Ciudad de México, anunció con bombo y platillo la incorporación de una de las leyendas contemporáneas del balompié nacional: Oribe Peralta.

A través de sus canales oficiales, el conjunto capitalino dio la bienvenida al "Cepillo", destacando su trayectoria como medallista olímpico y referente del futbol mexicano. Bajo el lema "Las historias grandes continúan", el equipo homónimo del Rebaño Sagrado busca dar un golpe de autoridad en el Torneo Norte Sur 2026.

El reencuentro con los colores rojiblancos

La noticia ha generado un eco particular debido al nombre del equipo. Chivas Impulsora comparte colores e identidad visual con el Club Deportivo Guadalajara, institución donde Oribe Peralta vivió la última etapa de su carrera profesional.

Sin embargo, el recuerdo de Peralta con la camiseta de las Chivas originales no es del todo grato para la afición. Su paso por Verde Valle fue duramente criticado debido a su bajo rendimiento goleador y al alto costo de su fichaje, factores que marcaron un cierre de carrera gris tras haber sido un ídolo consolidado en el Club América y la Selección Mexicana. Ahora, el destino parece ponerlo de nuevo frente a un uniforme rojiblanco, aunque en un contexto totalmente distinto: el del futbol de barrio.

Una firma bajo la sombra de la duda

A pesar del impacto que ha causado la publicación de Chivas Impulsora, la cual incluye un diseño profesional de "bienvenida", existe un detalle que mantiene a los aficionados en suspenso. Hasta el momento, Oribe Peralta no ha emitido ninguna declaración ni ha compartido la noticia en sus redes sociales personales.

Esta falta de validación por parte del jugador ha levantado sospechas sobre si se trata de un acuerdo cerrado, una participación especial para un solo encuentro, o simplemente una estrategia de marketing del equipo amateur. Mientras el club asegura que el campeón olímpico se integra para aportar "experiencia y liderazgo", la presencia del delantero en las canchas de la CDMX sigue sin estar confirmada al cien por ciento.

