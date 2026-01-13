México goleó a Francia y clasifica a la Semifinal de la Kings World Cup Nations

A semifinales. México goleó 8-4 a Francia en los Cuartos de Final de la Kings World Cup Nations con otra sólida actuación de los dirigidos por Pol Font. El combinado azteca repitió la hazaña lograda en la segunda edición del Mundial y se instaló nuevamente entre los cuatro mejores del torneo, donde ahora se medirá a Brasil.

El Tricolor salió con ventaja desde el escalado. Aunque recibió el primer gol del encuentro, Pepe Askenazi apareció para igualar el marcador y posteriormente el arquero Antonio Monterde completó la remontada inicial.

Tuvieron que venir de atrás | INSTAGRAM @obedesmv

A los 8 minutos, Jonathan Kodjia volvió a emparejar el encuentro tras una jugada que tuvo que ser revisada por el VAR, luego de que en primera instancia se señalara fuera de lugar.

México estuvo cerca de recuperar la ventaja con un potente disparo de Eddie Sánchez que se estrelló en el poste, pero el marcador ya no se movió antes del descanso.

Para el segundo tiempo, el dado marcó un 3 vs 3 y la selección azteca aprovechó el momento. Martín Lara adelantó a México con un disparo colocado que colgó en el ángulo. Obed Martínez tuvo el segundo en sus pies, pero falló, y quien sí fue efectivo fue Genaro Castillo, que ganó el mano a mano para ampliar la ventaja.

Golearon a Francia | INSTAGRAM @obedesmv

Al minuto 28, los galos tuvieron la oportunidad de acercarse con el penalti presidente, pero Moisés Dabbah se agigantó bajo los tres palos y atajó el disparo del mítico Michel Bastos, leyenda del Olympique de Lyon.

Ese momento terminó por inclinar el partido. México tomó confianza y Askenazi marcó el quinto tanto, mientras que el Escorpión no falló desde el manchón penal y Eddie Sánchez firmó el séptimo.

Se medirán a Brasil | CAPTURA

Al 36’, Nicolas Martins conectó una volea que rozó ligeramente a un defensor tricolor para poner el 7-3, aprovechando que el gol valía doble. Minutos después, Obed Martínez volvió a errar un penal antes del match ball.

Ya en el match ball, Francia recortó distancias, pero Obed Martínez encontró su revancha y selló la victoria con un auténtico golazo, recortando a un defensor y cuchareándosela al arquero para sellar la victoria.