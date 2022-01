Carlo Ancelotti sobre Hazard: 'Está en la planificación de la próxima temporada'

En los últimos días surgieron algunos rumores que colocaban a Eden Hazard de regreso en la Premier League, no obstante, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, le puso fin a los mismos luego de afirmar que el belga se encuentra en planes del conjunto Merengue para la siguiente campaña.

"Está en la planificación de la próxima temporada", dijo el italiano al ser cuestionado por el capitán de la Selección de Bélgica, mencionando que no le molestan las preguntas sobre el futuro del futbolista. "La atención que tiene el Real Madrid es esto. No son preguntas que me puedan cansar e intento ser en la respuesta lo más honesto posible", agregó.

Asimismo, Carlo Ancelotti confirmó que Hazard volverá a ser titular en un partido un mes después cuando reciban al Elche en la Jornada 22 de LaLiga. "Sí. Es un buen día (para que sea titular). Ojalá que sea un buen día", aseguró el entrenador del Madrid.

El belga anotó el gol decisivo en el partido frente al Elche en la Copa del Rey, logrando la clasificación a los Cuartos de Final del Real Madrid en donde enfrentarán al Atheltic Club de Bilbao.

