Andrés Guardado aseguró que está en su mejor forma tras superar al coronavirus y las lesiones

Andrés Guardado cumplió en el encuentro contra el Villarreal 100 partidos en liga con el Betis. “Estoy satisfecho por lo que he conseguido en estos cuatro años. Uno va cumpliendo años y cuando va sintiendo que le va quedando menos y te encuentras con estos datos que te muestran vigente y sin duda, te motivas. Me hace sentir orgulloso. Desgraciadamente me he lesionado mucho, sino hubiera llegado antes a los 100”, declaró 'El Principito' a los medios oficiales del club.

Además, el canterano del Atlas se encuentra a tan sólo un partido de cumplir 250 compromisos en liga española (Deportivo La Coruña, Valencia y Betis), récord que podría alcanzar en el choque de este viernes frente al Getafe.

“Llegué con la idea bien clara de demostrarme a mí mismo que todavía tenía potencial para competir a un nivel alto en la liga española, que, para mí, es la mejor del mundo. Lo que ha pasado en mi carrera no me lo esperaba. Ahora mismo me considero un sevillano más”, expresó el mediocampista.

Guardado explicó que el inicio de temporada “fue complicada tanto por las lesiones como por el Covid 19, que me alejó nuevamente del terreno de juego”. El ex del PSV destacó que en este punto de la temporada comienza a sentirse en su mejor forma. “No había podido encontrar mi mejor momento porque tuve percances que me lo impidieron. Después de dos partidos seguidos de encontrar la confianza del míster, espero que de aquí a finales de temporada ya haya cumplido la cuota de lesiones y percances. Estoy con el doble de ganas, ojalá pueda tener un final feliz a pesar del mal inicio”.

Sobre Manuel Pellegrini, su entrenador, el Principito declaró que “han pagado, en un mayor tiempo del que debió ser, el derecho de adaptación de un sistema y un entrenador nuevo”.

El mexicano especificó que actualmente `El Ingeniero´ ha encontrado la fórmula perfecta de entenderse. “El entrenador tiene mucha culpa de la buena racha que llevamos este año, nos empezó a conocer más, encontró las fórmulas de diferentes formas de enfrentar cada partido y de las derrotas ha sido de donde más hemos aprendido. Hemos tenido momentos difíciles y hemos sacado provecho para estar hoy en día donde estamos”, concluyó Andrés Guardado.

