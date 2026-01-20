Ansu Fati no se olvida de Yamal: “Siempre le desearé lo mejor”

Ansu Fati ha tomado un segundo respiro en el Mónaco, después de una inconstancia especialmente durante su paso con el FC Barcelona, ahora ha hablado sobre su excompañero Lamine Yamal al que únicamente dejó sus elogios.

El español habló previo al duelo de Champions League ante el Real Madrid y recuerda con aprecio a su excompañero y ‘10’ del Barça: “Siempre desearé lo mejor a Lamine; es una fuente de orgullo para el Barça. Lamine es muy joven, pero por todo lo que ya ha mostrado y sigue demostrando.”

Ansu Fati l AS_Monaco

Fati inició su andar en el primer equipo del Barcelona en la temporada 2019-20. A mediados de agosto de 2019, con 16 años y 304 días, se convirtió en el goleador más joven del club en la liga española. Con 17 años y 40 días, se convirtió en el goleador más joven en Champions League. Anotó 29 goles en 123 partidos con el club y tuvo en breve paso con el Brighton.

¿Qué dijo sobre el Real Madrid?

Fati declaró sobre su próximo rival el Real Madrid: “Siempre enfrentarte al Madrid siendo del Barça es un Clásico, no es un partido más, es un partido especial. Mbappé es un gran jugador, todos lo sabemos. Para mí es top; si no es el número uno, es el dos o el tres”.´

Mónaco l AS_Monaco

Ansu Fati y su presente con Mónaco

Ansu Fati, pertenece al FC Barcelona pero se encuentra cedido con el Mónaco, registra siete anotaciones en 15 partidos disputados y tuvo inicio muy importante con el equipo al que llegó junto con Paul Pogba.

Esta temporada Fati llegó al Mónaco vía préstamo tras no encontrar cupo en el Barcelona de Hansi Flick. Esta es la segunda ocasión que el joven futbolista deja a los culés pues hace dos temporadas estuvo en préstamo con el Brighton de Inglaterra, club con el que también tuvo un paso destacado.

Con el pie derecho l AS_Monaco

Su rápido ascenso no pasó desapercibido. En tres partidos disputados en la Ligue 1, Ansu Fati ya marcó cinco tantos. Esta marca ya se convirtió en su mayor marca desde la temporada 2022-23 cuando, en 36 partidos, marcó siete tantos con Barcelona.

Además, Fati escribió su nombre en la historia de la Ligue 1, al convertirse en el futbolista en marcar sus primeros cinco partidos en menos tiempo con sólo 126 minutos. Así, el español superó a Johan Audel, quien en 1948 marcó cinco goles con el Valenciennes, en 137 minutos.

