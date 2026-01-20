Marsella vs Liverpool: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J7 de Champions League?

Dos de los equipos que aspiran a clasificar ya sea directo a la siguiente ronda o como mínimo a los Playoffs de la Champions League, se verán las caras este miércoles como parte de la penúltima fecha de la Fase de Liga del torneo de clubes.

Liverpool ha tenido una temporada llena de malos momentos, gracias a eso, se ha tenido en cuenta la destitución de Arne Slot a pesar de haberles entregado su vigésimo campeonato de Premier League en la temporada anterior; de parte de los franceses, se mantienen en la clara pelea por entrar a las Eliminatorias.

Mohamed Salah está de regreso tras la Copa Africana | AP

¿Cómo llegan ambos equipos a la penúltima fecha?

Olympique de Marsella, hasta antes de comenzar la jornada de miércoles, se ubica en la posición 16, es decir, aún dentro de los clasificados a la ronda de Playoffs, pero siendo dueños del último sitio que les permitiría cerrar en casa la Eliminatoria. Una victoria los mantendría en esa zona con 12 puntos, los cuales serían suficientes para llegar con más calma al final de la competencia.

La marca con la cual llegarán a este partido es de seis partidos jugados, de los cuales han ganado tres, perdido tres y no han sumado ni un solo empate desde que inicio esta Fase de Liga. Su último partido en Champions había sido el pasado 9 de diciembre cuando le remontaron 2-3 a Union Saint-Gilloise.

Marsella tendrá el partido en casa | AP

En cuanto a Liverpool, en Premier League se han ido reponiendo de la pésima racha que tuvieron al final del 2025; en la tabla de la Champions se ubican en el lugar 11, con una victoria, podrían incluso subir hasta los primeros cinco puestos, dependiendo también de los demás resultados que se den en el resto de la jornada, pero podrían quedarse con uno de los pases directos al final de la misma.

La marca de los de Anfield es solamente un poco mejor que la de su rival, pues llegan con 12 puntos después de cuatro victorias, ningún empate y dos derrotas. Su último partido europeo fue el mismo 9 de diciembre cuando le ganaron por la mínima al Inter de Milán con gol único de Dominik Szoboszlai.

Visita inglesa a Francia | AP

¿Dónde ver la J7 de Champions?