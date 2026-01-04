Vinícius Júnior alcanza los 150 triunfos en LaLiga con el Real Madrid

Vinícius Júnior alcanzó la marca de 150 victorias en LaLiga española tras el triunfo del Real Madrid ante el Betis. El conjunto blanco se impuso con un contundente marcador de 5-1 en la cancha del estadio Santiago Bernabéu. El delantero brasileño suma actualmente 225 partidos disputados en la Primera División defendiendo los colores de la institución madridista.

En partido | AP

¿Cómo ha sido el camino de Vini Jr. en el Real Madrid?

El futbolista inició su trayectoria en el futbol de España el 29 de septiembre de 2018 durante un derbi capitalino. Desde aquel debut oficial frente al Atlético de Madrid, el atacante logró convertir 66 goles dentro del certamen local. Esta regularidad le ha permitido consolidarse como uno de los referentes ofensivos más determinantes del equipo en la actualidad.

Durante su estancia en la capital española, el extremo ha conquistado el título liguero en tres ocasiones diferentes. Los trofeos obtenidos en las ediciones de 2020, 2022 y 2024 avalan su exitoso recorrido por el balompié de aquel país. Su capacidad para desequilibrar en los metros finales resultó clave para asegurar la hegemonía blanca en los últimos años.

Las estadísticas reflejan que el Celta de Vigo es el rival al que más veces ha derrotado con 11 triunfos. Asimismo, su mejor registro individual de victorias ocurrió durante el curso 2021/22, donde sumó 25 festejos con el plantel profesional. Estos números confirman su evolución constante desde que llegó como una joven promesa proveniente del futbol de Brasil.

En acción | AP

Para conmemorar este acontecimiento, Florentino Pérez le entregó una camiseta especial con la leyenda alusiva a los 150 éxitos obtenidos. El acto protocolario se realizó dentro de las instalaciones del Bernabéu ante la mirada de todos los aficionados presentes. El presidente del club reconoció de esta manera el compromiso y la trayectoria de su máxima estrella.

"Vini Jr. llegó a las 150 victorias en Liga como madridista con el triunfo ante el Betis", destaca el reporte institucional. El jugador posó con orgullo junto al directivo mientras recibía los aplausos de sus compañeros tras la gran exhibición colectiva. Este reconocimiento fortalece el vínculo entre el futbolista y la entidad en un momento cumbre de su carrera.

El equipo merengue atraviesa un presente brillante donde los récords individuales potencian el rendimiento grupal en cada jornada de liga. La afición celebra cada intervención del brasileño, quien ya se prepara para afrontar los desafíos venideros del calendario.

¿Vini ya es leyenda del Madrid?

Con ocho temporadas en el club, el atacante proyecta cifras que podrían superar a las de grandes leyendas del pasado. El camino de Vinícius Júnior en el Real Madrid parece no tener techo en el corto plazo.

Con Real Madrid | AP



