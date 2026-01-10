Loco Abreu 'explota' en conferencia contra Jardine junto a su cuerpo técnico y manda dardo al América

El entrenador de Xolos pide que se deje de poner como excusa la cancha de Tijuana

Loco Abreu explota en conferencia contra Jardine junto a su cuerpo técnico y manda dardo al América
Loco Abreu, entrenador de Xolos | IMAGO7
El Clausura 2026 arrancó con máxima tensión en la frontera. Tras el empate entre Xolos y América, la conferencia de prensa se convirtió en un campo de batalla verbal cuando Sebastián Abreu, director técnico de Tijuana, estalló ante los cuestionamientos que torneo a torneo se hacen sobre la cancha de Tijuana.

Un dardo al América

La cancha sintética del Estadio Caliente volvió a ser el pretexto principal del conjunto de Coapa, algo que colmó la paciencia del estratega uruguayo. Sin filtros y con el carácter que lo distingue, el "Loco" arremetió contra la postura de Jardine y su equipo, exigiendo que se deje de usar el césped como excusa tras no poder sacar la victoria.

"Siempre veo que en las conferencias, los rivales hablan de la cancha, la cancha y la cancha, ya me tienen hinchado de las pelotas con la cancha. Esto es futbol, basta", sentenció Abreu de forma contundente.}

Cancha de Xolos es sintética | IMAGO7
Cancha de Xolos es sintética | IMAGO7

Libraron a un peso pesado

Además de defender su territorio, Abreu aprovechó para lanzar un mensaje sobre la magnitud del rival, asegurando que, aunque respetan la jerarquía del América, para Xolos es un alivio haber superado ya el compromiso más mediático del calendario apenas en la primera fecha.

Para el técnico fronterizo, el empate tiene un valor estratégico que va más allá de un solo punto en la tabla:

"Tomando en cuenta que es América en la primera fecha, contra el partido que escuché para mí es sumar. Ya pasamos a un equipo grande, nosotros ya nos sacamos ese peso pesado".

