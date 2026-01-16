¿El nuevo Fidalgo? Santos y Necaxa se pelean el fichaje de Ismael Ruiz desde España

Santos Laguna y Necaxa han entrado en una disputa directa por el fichaje de Ismael Ruiz, mediocentro español de 24 años que actualmente milita en el Córdoba CF, club de la Segunda División de España. El futbolista se ha convertido en uno de los nombres que más interés despiertan en el mercado rumbo al presente torneo en la Liga MX.

De acuerdo con información del medio español Granada en Juego, ambos clubes mexicanos ya han manifestado interés formal, aunque la balanza podría inclinarse hacia el conjunto lagunero, cuyas propuestas económicas han sido calificadas como “suculentas”, especialmente en comparación con otras opciones que el jugador tiene sobre la mesa.

Posible nuevo fichaje europeo | IG: @ismaruiz_

Santos toma ventaja en la carrera por Ismael Ruiz

La directiva de Grupo Orlegi ha seguido de cerca a Ismael Ruiz, en parte por el conocimiento que tiene del futbol español gracias a su relación con el Sporting de Gijón, rival directo del Córdoba en distintas etapas recientes. Este seguimiento más profundo habría permitido a Santos contar con reportes detallados sobre el rendimiento, perfil táctico y proyección del mediocampista.

Ismael Ruiz destaca por su capacidad para jugar como mediocentro posicional, con buena lectura del juego, distribución limpia y orden táctico, cualidades que encajan con el perfil que busca Santos para reforzar su zona media. Además, su edad lo convierte en una apuesta de presente y futuro dentro del proyecto deportivo.

Podría dar el salto de Segunda a Primera División | IG: @ismaruiz_

Otro punto clave es el valor de su carta. El futbolista tiene contrato vigente hasta junio de 2028, pero su pase estaría tasado en alrededor de un millón de dólares, cifra accesible para los clubes mexicanos y que aumenta el atractivo de la operación para la directiva lagunera.

Necaxa también compite

Por su parte, Necaxa no se queda atrás en la puja y también ha mostrado interés firme en sumar al mediocampista español. Los Rayos buscan reforzar su medio campo con un jugador joven, con formación europea y margen de crecimiento, características que encajan con el proyecto deportivo que impulsa la institución.

Martín Varini es uno de los entrenadores que quiere a Ruíz | MexSport

Ismael Ruiz cuenta con un amplio recorrido en selecciones juveniles de España, habiendo sido convocado de manera constante a las categorías Sub-18, Sub-19 y Sub-20, lo que respalda su proyección y el interés que ha despertado fuera del mercado español.

Por ahora, el futuro del mediocentro permanece abierto, pero México aparece como un destino cada vez más cercano. Santos y Necaxa continúan en la pelea por cerrar su fichaje, y no se descarta que Ismael Ruiz pueda convertirse en el próximo talento español que deje huella en el futbol mexicano.