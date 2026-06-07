A 4 días: ¡Épico! El 'Partido del Siglo' entre dos potencias en México 1970

El llamado 'Partido del Siglo' quedó grabado para siempre en la historia del futbol mundial el 17 de junio de 1970, cuando Alemania Federal e Italia protagonizaron una Semifinal inolvidable en el Estadio Azteca, en la Copa del Mundo México 1970 y por si fuera poco, con un mexicano también en la cancha, el árbitro central Arturo Yamasaki.

El protocolo, previo al 'Partido del Siglo', en México 1970 l captura

Ante más de 100 mil espectadores, ambos equipos ofrecieron un duelo lleno de dramatismo, talento y resistencia física que terminó con victoria italiana 4-3 en tiempo extra. Desde entonces, ese encuentro es considerado uno de los mejores partidos jamás disputados.

Alemania Federal e Italia, en el 'Partido del Siglo' de México 1970. l captura

El encuentro comenzó con intensidad desde los primeros minutos. La Squadra Azzurra tomó la ventaja rápidamente gracias a un gol de Roberto Boninsegna al minuto 8, sorprendiendo a la defensa alemana con una jugada veloz y precisa.

Durante gran parte del cotejo, los italianos controlaron el marcador gracias a su tradicional Catenaccio. La Mannschaft luchó constantemente por empatar, pero se encontró con una muralla encabezada por el arquero Enrico Albertosi y una defensa que parecía infranqueable.

Cuando parecía que Italia avanzaría tranquilamente a la Final, llegó uno de los momentos más dramáticos en la historia de los Mundiales. En el último minuto del tiempo reglamentario, Karl-Heinz Schnellinger marcó el 1-1, anotando el único gol de su carrera con la selección nacional. El estadio estalló en emoción y el encuentro se fue a la prórroga, donde comenzaría una auténtica batalla futbolística llena de giros inesperados y goles memorables.

Una prórroga de locura

La prórroga fue un espectáculo sin precedentes. Gerd Müller adelantó a los alemanes con el 2-1, pero Italia reaccionó rápidamente por medio de Tarcisio Burgnich. Después, Luigi Riva puso nuevamente arriba a los italianos 3-2, aunque Müller volvió a aparecer para igualar 3-3 en un intercambio frenético de ataques. Finalmente, Gianni Rivera anotó el definitivo 4-3, tras una gran jugada colectiva, sellando la victoria azzurri en uno de los desenlaces más emocionantes que ha visto la Copa del Mundo.

El cabestrillo improvisado del Kaiser

Además del marcador, el encuentro destacó por la entrega física de los jugadores. Franz Beckenbauer disputó gran parte del partido con el hombro lesionado y el brazo inmovilizado con un cabestrillo improvisado, ya que en aquella época no existían los cambios como hoy se conocen.

Franz Beckenbauer en la Copa del Mundo 1970 | MEXSPORT

La imagen del capitán alemán luchando pese al dolor se convirtió en símbolo de coraje y determinación. Por su parte, Italia demostró una capacidad extraordinaria para resistir la presión y responder en los momentos decisivos.

Franz Beckenbauer en la Copa del Mundo 1970 | MEXSPORT

Legado para siempre

Aunque Italia perdió posteriormente la Final ante el Brasil de Pelé, el duelo ante Alemania Occidental trascendió mucho más allá del resultado. El 'Partido del Siglo' permanece como un símbolo de pasión, entrega y grandeza deportiva.