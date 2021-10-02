Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Atlético de Madrid: Griezmann, con 'sed de revancha' frente al Barça tras su paso como culé

Griezman y João Félix celebran un gol | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 09:22 - 02 octubre 2021
El francés que viene de marcarle al Milan, enfrenta a los Blaugranas por primera vez desde su salida

Antoine Griezmann tiene una cita importante hoy en el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Será la primera vez que enfrente a los culés desde su salida del equipo, hace unas semanas.

El delantero francés vive su segunda etapa como jugador colchonero y apenas empieza a responder a las críticas por su nula incidencia en el marcador.

El martes pasado anotó el empate parcial en el 1-2 final de los rojiblancos sobre los rossoneros en la Champions League. Fue su primer gol, tras volver a la institución madrileña.

En su primera etapa con los de la capital no le fue demasiado bien enfrentando al Barcelona. De 16 encuentros disputados, apenas pudo marcar tres goles (dos en una sola exhibición) y dar un par de asistencias (en partidos diferentes).

Con la Real Sociedad la situación había sido un poco mejor. Jugó 10 veces contra los culés, anotó tres veces y dio otros tres pases decisivos. El paso del delantero por el club blaugrana no fue demasiado bueno. En 102 encuentros marcó 35 tantos y colaboró en otros 17 de sus compañeros.

Eso, su elevado salario y los problemas económicos de los culés terminaron por ser factores para que en el último día del mercado de verano se anunciara su regreso en forma de cesión al Atlético de Madrid, donde quiere volver a mostrar su mejor cara.

Hoy tendrá una gran oportunidad para demostrarle a los de la Ciudad Condal que dejarlo volver a Madrid fue una muy mala determinación.

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, cree que Griezmann va a seguir haciendo diferencia con el equipo, porque sabe dónde debe hacerlo jugar para que rinda mejor.

"Siempre lo pusimos donde juega él. Los futbolistas tienen un lugar privilegiado, lo importante es que estén preparados para jugar donde el equipo los necesite, y pongamos donde pongamos a Antoine estoy seguro que nos va a ayudar", valoró el argentino en conferencia de prensa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX 'APORTÓ' CINCO JUGADORES A LA SELECCIÓN DE ECUADOR PARA LA FECHA FIFA

 

