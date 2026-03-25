Ceci Flores encuentra restos de su hijo en Hermosillo tras años de búsqueda; esperan confirmación de ADN

La madre buscadora Ceci Flores anunció el hallazgo de restos óseos que podrían corresponder a su hijo, desaparecido desde 2019, luego de años de búsqueda incansable en distintas zonas del estado.

La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora localizó restos tras años de búsqueda en campo. / RS





El descubrimiento se registró en el kilómetro 46 de la carretera 26, en Hermosillo, donde la activista localizó huesos humanos que, según su testimonio, pertenecerían a su hijo Marco Antonio.



A través de sus redes sociales, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, compartió un mensaje que refleja el dolor, la resistencia y el cierre que representa este momento:

¡Vamos a casa hijo! Después de luchar contra todo, contra el olvido, contra la apatía, contra la tierra dura, seca por el sol que siempre estuvo ahí, dejando parte de nuestra sangre y piel, llorando para quitarnos el polvo que nos cegaba, porque no había tiempo, porque creía que con cada paso te iba a encontrar con vida, que llegaría a tiempo para protegerte, para abrazarte y darte los besos más bonitos que sólo sabe dar una madre... Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir he cumplido mi promesa de encontrarte.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 46 de la carretera 26, donde la madre buscadora realizó labores de rastreo. / @CeciPatriciaF

¿Ya se confirmó que los restos son de su hijo?

Hasta ahora, no existe una confirmación oficial. Las autoridades deberán realizar pruebas genéticas para determinar si los restos corresponden a Marco Antonio, por lo que el proceso de identificación sigue en curso.

Tras años de búsqueda, Ceci Flores encontró restos humanos que podrían ser de su hijo Marco Antonio. / RS

Pese a ello, Ceci Flores ha señalado que reconoce indicios como la vestimenta y el contexto del hallazgo, lo que le da certeza personal sobre la identidad de los restos.

Un hallazgo marcado por años de búsqueda

La historia de Ceci Flores se convirtió en símbolo de la crisis de desapariciones en México. Desde la desaparición de su hijo, la activista emprendió una búsqueda que la llevó a fundar un colectivo integrado por madres en la misma situación.

Durante estos años, ha recorrido zonas desérticas y participado en múltiples jornadas de rastreo, enfrentando riesgos y amenazas, con el objetivo de localizar a personas desaparecidas, incluso si eso significaba encontrarlas sin vida.

En este caso, la propia Flores relató que los restos fueron encontrados dispersos, lo que complicó su recuperación tras el paso del tiempo.