Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Ed Maverick regresa este 2026: estas son las fechas y ciudades de su gira

El cantante busca conectar con el público con un show diferente / IG: @edmaverick
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:18 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cantautor recorrerá 10 ciudades con “La Nube en el Jardín”, un show emocional, introspectivo e íntimo

Ed Maverick está de regreso. Y lo hace con una propuesta tan honesta como su música: una gira nacional titulada “La Nube en el Jardín”, que lo llevará por 10 ciudades de México entre febrero y abril de 2026.

El originario de Delicias, Chihuahua, confirmó que este nuevo espectáculo busca conectar con el público desde la cercanía emocional, a través de un formato íntimo, profundo y lleno de sensibilidad, una experiencia en vivo pensada para tocar fibras personales y colectivas.

Ed Maverick regresa a los escenarios con una gira bastante íntima / IG: @edmaverick

Las fechas de la gira de Ed Maverick

Además, la gira contará con Edgar Bajo el Agua como artista invitado, otro nombre destacado de la escena independiente mexicana.

Fechas y ciudades confirmadas para “La Nube en el Jardín”:

  • 28 de febrero: Teatro de los Héroes | Chihuahua

  • 6 de marzo: Foro Boca | Veracruz

  • 13 de marzo: Teatro Macedonio Alcalá | Oaxaca

  • 18 de marzo: Teatro Morelos | Toluca

  • 20 de marzo: Auditorio CCU | Puebla

  • 22 de marzo: Auditorio La Isla | Mérida

  • 26 de marzo: Teatro de la Paz | San Luis Potosí

  • 31 de marzo: CECUT | Tijuana

  • 8 de abril: Teatro Metropolitano | Querétaro

  • 11 de abril: Teatro Manuel Doblado | León

“La Nube en el Jardín”, es el nombre que le puso a su gira de 2026 / IG: @edmaverick

¿Cuándo y dónde comprar los boletos?

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex será el 30 de enero, mientras que la venta general comenzará el 31 de enero. Los boletos estarán disponibles a través del sitio web eticket.mx.

¿Quién es Ed Maverick?

Detrás del nombre artístico se encuentra Eduardo Hernández Saucedo, cantautor que saltó a la fama en 2018 con temas como “Fuentes de Ortiz” y “Acurrucar”. Su estilo minimalista, melancólico y directo lo colocó como una de las figuras más influyentes del indie mexicano.

En esta etapa de su carrera, Maverick apuesta por una narrativa más introspectiva, alejada de lo masivo y enfocada en la emoción pura. Así lo refleja en esta gira que invita a sumergirse en un universo de recuerdos, sentimientos y contemplación sonora.

“La Nube en el Jardín” no es solo un concierto, es una conversación honesta entre artista y público. Una de las giras más esperadas de 2026 ya está aquí.

Las canciones de su producción estarán sonando ante un público que lo espera con ansías / IG: @edmaverick
Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
LIGA MX EQUIPOS ROTA
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal