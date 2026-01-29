Ed Maverick regresa este 2026: estas son las fechas y ciudades de su gira
Ed Maverick está de regreso. Y lo hace con una propuesta tan honesta como su música: una gira nacional titulada “La Nube en el Jardín”, que lo llevará por 10 ciudades de México entre febrero y abril de 2026.
El originario de Delicias, Chihuahua, confirmó que este nuevo espectáculo busca conectar con el público desde la cercanía emocional, a través de un formato íntimo, profundo y lleno de sensibilidad, una experiencia en vivo pensada para tocar fibras personales y colectivas.
Las fechas de la gira de Ed Maverick
Además, la gira contará con Edgar Bajo el Agua como artista invitado, otro nombre destacado de la escena independiente mexicana.
Fechas y ciudades confirmadas para “La Nube en el Jardín”:
28 de febrero: Teatro de los Héroes | Chihuahua
6 de marzo: Foro Boca | Veracruz
13 de marzo: Teatro Macedonio Alcalá | Oaxaca
18 de marzo: Teatro Morelos | Toluca
20 de marzo: Auditorio CCU | Puebla
22 de marzo: Auditorio La Isla | Mérida
26 de marzo: Teatro de la Paz | San Luis Potosí
31 de marzo: CECUT | Tijuana
8 de abril: Teatro Metropolitano | Querétaro
11 de abril: Teatro Manuel Doblado | León
¿Cuándo y dónde comprar los boletos?
La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex será el 30 de enero, mientras que la venta general comenzará el 31 de enero. Los boletos estarán disponibles a través del sitio web eticket.mx.
¿Quién es Ed Maverick?
Detrás del nombre artístico se encuentra Eduardo Hernández Saucedo, cantautor que saltó a la fama en 2018 con temas como “Fuentes de Ortiz” y “Acurrucar”. Su estilo minimalista, melancólico y directo lo colocó como una de las figuras más influyentes del indie mexicano.
En esta etapa de su carrera, Maverick apuesta por una narrativa más introspectiva, alejada de lo masivo y enfocada en la emoción pura. Así lo refleja en esta gira que invita a sumergirse en un universo de recuerdos, sentimientos y contemplación sonora.
“La Nube en el Jardín” no es solo un concierto, es una conversación honesta entre artista y público. Una de las giras más esperadas de 2026 ya está aquí.
