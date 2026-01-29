Ed Maverick regresa este 2026: estas son las fechas y ciudades de su gira

Ed Maverick está de regreso. Y lo hace con una propuesta tan honesta como su música: una gira nacional titulada “La Nube en el Jardín”, que lo llevará por 10 ciudades de México entre febrero y abril de 2026.

El originario de Delicias, Chihuahua, confirmó que este nuevo espectáculo busca conectar con el público desde la cercanía emocional, a través de un formato íntimo, profundo y lleno de sensibilidad, una experiencia en vivo pensada para tocar fibras personales y colectivas.

Ed Maverick regresa a los escenarios con una gira bastante íntima / IG: @edmaverick

Las fechas de la gira de Ed Maverick

Además, la gira contará con Edgar Bajo el Agua como artista invitado, otro nombre destacado de la escena independiente mexicana.

Fechas y ciudades confirmadas para “La Nube en el Jardín”: 28 de febrero : Teatro de los Héroes | Chihuahua

6 de marzo: Foro Boca | Veracruz

13 de marzo: Teatro Macedonio Alcalá | Oaxaca

18 de marzo: Teatro Morelos | Toluca

20 de marzo: Auditorio CCU | Puebla

22 de marzo: Auditorio La Isla | Mérida

26 de marzo: Teatro de la Paz | San Luis Potosí

31 de marzo: CECUT | Tijuana

8 de abril: Teatro Metropolitano | Querétaro

11 de abril: Teatro Manuel Doblado | León

“La Nube en el Jardín”, es el nombre que le puso a su gira de 2026 / IG: @edmaverick

¿Cuándo y dónde comprar los boletos?

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex será el 30 de enero, mientras que la venta general comenzará el 31 de enero. Los boletos estarán disponibles a través del sitio web eticket.mx.

¿Quién es Ed Maverick?

Detrás del nombre artístico se encuentra Eduardo Hernández Saucedo, cantautor que saltó a la fama en 2018 con temas como “Fuentes de Ortiz” y “Acurrucar”. Su estilo minimalista, melancólico y directo lo colocó como una de las figuras más influyentes del indie mexicano.

En esta etapa de su carrera, Maverick apuesta por una narrativa más introspectiva, alejada de lo masivo y enfocada en la emoción pura. Así lo refleja en esta gira que invita a sumergirse en un universo de recuerdos, sentimientos y contemplación sonora.

“La Nube en el Jardín” no es solo un concierto, es una conversación honesta entre artista y público. Una de las giras más esperadas de 2026 ya está aquí.