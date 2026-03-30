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Futbol

¡Guido para rato! Pizarro renueva contrato con Tigres

Guido Pizarro en el Tigres vs Santos Laguna l IMAGO7
Guido Pizarro en el Tigres vs Santos Laguna | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:53 - 30 marzo 2026
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El entrenador de los felinos estará bajo acuerdo con el club hasta diciembre de 2027

Guido Pizarro seguirá al frente de Tigres. El argentino, ídolo histórico del club, firmó una renovación de contrato hasta diciembre de 2027, en una clara señal de respaldo por parte de la directiva de la UANL.

A pesar de que los títulos aún no llegan desde su llegada al banquillo, el proyecto del exmediocampista se mantiene firme, con la intención de devolver al equipo a lo más alto del futbol mexicano.

Pedro Caixinha y Guido Pizarro expulsados | MEXSPORT

Tigres mantiene confianza total en Guido Pizarro

De acuerdo con diversos reportes, la extensión contractual sería por un año y medio más, consolidando la apuesta del club por un proceso a largo plazo encabezado por el argentino.

La directiva considera que Pizarro tiene las bases para construir un equipo competitivo, con el objetivo principal de romper la sequía de Liga MX, ya que Tigres no levanta el título desde el Clausura 2023.

El respaldo no es casualidad, ya que el estratega ya logró llevar al equipo a una Final en el Apertura 2025, aunque el campeonato se escapó tras caer ante Toluca en el Estadio Nemesio Díez.

Guido Pizarro habló en conferencia de prensa tras remontada de Tigres | MEXSPORT
Guido Pizarro habló en conferencia de prensa tras remontada de Tigres | MEXSPORT

Los números de Pizarro y el reto pendiente en Tigres

En cuanto a rendimiento, Guido Pizarro ha dirigido 60 partidos oficiales entre Liga MX, Concachampions y Leagues Cup, con un balance que mantiene al equipo en la pelea.

El registro del técnico es de 27 victorias, 19 empates y 14 derrotas, cifras que reflejan regularidad, pero que aún no se traducen en títulos.

El gran pendiente del argentino será transformar ese rendimiento en campeonatos, en un club acostumbrado a competir y ganar en la última década.

Con la renovación asegurada, Pizarro tendrá tiempo y respaldo para intentar consolidar su proyecto y devolver a Tigres a la cima del futbol mexicano.

Guido Pizarro tras la derrota de Tigres ante Pachuca | IMAGO7
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