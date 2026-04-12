¡Imparable! Pumas vence a Mazatlán contundentemente

Pumas se mantiene en un gran momento y lo reafirma con el triunfo de 3-1 sobre Mazatlán en la Jornada 14 del Clausura 2026. A pesar de que los Cañoneros hicieron esfuerzos para sacar algo de Ciudad Universitaria, los de Efraín Juárez mostraron calma para sentenciar el marcador a tiempo.

Juninho celebra su gol con Pumas ante Mazatlán I Gina

¿Cómo fue la victoria de Pumas sobre Mazatlán?

Universidad Nacional mostró una cara agresiva y llena de ambición en la primera mitad, en la que fue ampliamente superior al Mazatlán. Sin embargo, los Cañoneros pusieron en aprietos a los locales sobre el final de los primeros 45 minutos.

Apenas al minuto 5, Pumas se adelantó en el marcador con gol de Robert Morales, quien se escapó tras un pase a profundidad de Alan Medina. El paraguayo no perdonó en el mano a mano.

Tiro de esquina en el Pumas vs Mazatlán del Clausura 2026 de la Liga MX I Gina

Con el mismo ímpetu, Pumas encontró el segundo gol tras un tiro de esquina, el cual peinó Nathan Silva para que Juninho solo tuviera que empujar el balón y poner el 2-0 en 15 minutos disputados.

Mazatlán creció poco a poco en la cancha del Olímpico Universitario, y al 36’ Josué Ovalle hizo el descuento. Los de Sergio Bueno se motivaron, mientras que los del Pedregal perdieron el dominio que había sido la tónica al inicio del encuentro.

Pumas celebra el segundo gol ante Mazatlán en el Clausura 2026 I Gina

El primer tiempo culminó con polémica, pues Mazatlán tuvo un contraataque que fue frenado por la árbitra, Katia Itzel García, quien decidió finalizarlo. Los reclamos se hicieron presentes y Sergio Bueno terminó expulsado.

Guillermo Martínez volvió a aparecer para Pumas, con el gol que sentenció el marcador de 3-1. Universidad Nacional mantiene una racha de 20 encuentros consecutivos con gol, y con el resultado se acerca más a la clasificación a la Liguilla.

Robert Morales de Pumas celebrando su gol contra Mazatlán I Gina

Objetivo de clasificación, cada vez más cerca

En Cantera hay ilusión de que este sea el torneo en el que se rompa la sequía de títulos que ya tiene 15 años. La afición está más conectada que nunca, al disfrutar el futbol que despliega su equipo bajo las órdenes de Efraín Juárez. Son 27 puntos que ponen a Pumas en zona favorable para llegar a la fase final oficialmente.