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Futbol

Iván Alonso abandonó a Cruz Azul y regresa a CDMX por problema con su visado

Iván Alonso tuvo que dejar a Cruz Azul en California | IMAGO7
Iván Alonso tuvo que dejar a Cruz Azul en California | IMAGO7
Rafael Trujillo 18:01 - 24 marzo 2026
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El directivo de Cruz Azul tuvo que dejar al equipo que jugará en California un partido amistoso

El directivo de Cruz Azul, Iván Alonso, vivió un contratiempo en su reciente traslado a Estados Unidos, luego de que su autorización de ingreso bajo el programa de exención de visado no estuviera vigente al momento de su viaje.

El equipo celeste viajó a Estados Unidos para afrontar un partido amistoso para no perder el ritmo durante la Fecha FIFA de este marzo. Esta semana disputarán un encuentro en San José, California, ante Atlético Nacional de Colombia.

Cruz Azul se medirá ante Atlético Nacional en un partido amistoso | X @CruzAzul

Ivan Alonso con problemas en el viaje de Cruz Azul

De acuerdo con la información de Carlos Ponce de León, Alonso, presidente deportivo de la Máquina, tuvo que abandonar la concentración del equipo y regresar a la Ciudad de México, debido a que no se percató de que su Electronic System for Travel Authorization (ESTA, por sus siglas en inglés) se encontraba vencido.

Cruz Azul respaldó a Ivan Alonso | CAPTURA DE PANTALLA: VIDEO

El directivo, quien cuenta con pasaporte español, había utilizado previamente este mismo permiso sin inconvenientes. Apenas en enero estuvo en Los Ángeles para otro partido amistoso, y posteriormente lo empleó nuevamente en febrero para trasladarse a Vancouver en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Aunque la aerolínea le permitió abordar el vuelo con destino a California, en su llegada a San José se detectó que el documento ya no estaba vigente, lo que derivó en que tuviera que regresar a la Ciudad de México.

Antecedentes del uso del permiso

El ESTA es un sistema electrónico que permite a ciudadanos de ciertos países ingresar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias.

En el caso de Iván Alonso, su pasaporte español le permite acceder a este beneficio; no obstante, el permiso debe mantenerse vigente para poder ser utilizado en cada ingreso al país.

Iván Alonso tuvo que abandonar la concentración de Cruz Azul | IMAGO7

Ahora el directivo deberá poner en orden su situación migratoria para poder regresar a los Estados Unidos. Hay que recordar que, el equipo celeste deberá viajar a Los Ángeles el próximo mes para medirse al LAFC en la Liga de Campeones de la Concacaf y se espera que el directivo ya pueda viajar para entonces.

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