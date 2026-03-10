Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

La KNVB interviene en el posible partido de campeonato del PSV

Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 08:26 - 10 marzo 2026
El PSV será campeón, un hecho que parece asegurado ahora que el Feyenoord y el Ajax siguen perdiendo puntos detrás del orgulloso líder. Los de Eindhoven están oficialmente a dos victorias del título de liga, por lo que la KNVB ya ha tomado medidas y ha intervenido en el calendario de la Eredivisie. El partido Telstar - PSV del 22 de marzo ha cambiado de hora de inicio.

Si el PSV gana en casa este fin de semana contra el NEC y una semana después también vence al Telstar a domicilio en Velsen-Zuid, se proclamará oficialmente campeón de los Países Bajos y, además, el campeón más precoz de la historia. En teoría, podría incluso ocurrir antes si el PSV gana al NEC y el Feyenoord pierde en casa el domingo contra el Excelsior. Sin embargo, casi nadie cuenta con este escenario, a pesar de los problemas que atraviesa el Feyenoord de Robin van Persie.

Telstar - PSV adelantado

Todas las miradas en Eindhoven están puestas ahora en el sábado 22 de marzo, cuando el PSV juegue fuera de casa contra el Telstar. Será el primer partido de "su" campeonato en el que podrán asegurar el título por méritos propios. Ese encuentro estaba programado para las 20:00 horas, pero debido a las esperadas celebraciones en la ciudad de Brabante en caso de campeonato, se ha adelantado a las 16:45 horas. Así, la ciudad y los aficionados podrán celebrar la victoria el sábado por la noche.

Preparativos en marcha

Los preparativos en Eindhoven ya están en pleno apogeo para el posible fin de semana de fiesta dentro de poco menos de dos semanas. Incluso el tradicional carro descapotable ya está listo.

