La KNVB interviene en el posible partido de campeonato del PSV

Si el PSV gana en casa este fin de semana contra el NEC y una semana después también vence al Telstar a domicilio en Velsen-Zuid, se proclamará oficialmente campeón de los Países Bajos y, además, el campeón más precoz de la historia. En teoría, podría incluso ocurrir antes si el PSV gana al NEC y el Feyenoord pierde en casa el domingo contra el Excelsior. Sin embargo, casi nadie cuenta con este escenario, a pesar de los problemas que atraviesa el Feyenoord de Robin van Persie.

Telstar - PSV adelantado

Todas las miradas en Eindhoven están puestas ahora en el sábado 22 de marzo, cuando el PSV juegue fuera de casa contra el Telstar. Será el primer partido de "su" campeonato en el que podrán asegurar el título por méritos propios. Ese encuentro estaba programado para las 20:00 horas, pero debido a las esperadas celebraciones en la ciudad de Brabante en caso de campeonato, se ha adelantado a las 16:45 horas. Así, la ciudad y los aficionados podrán celebrar la victoria el sábado por la noche.

Preparativos en marcha