México y Estados Unidos libran tremenda batalla por mexicoamericanos y los dividen

​Se desató la batalla. La FMF y la US Soccer sostienen un conflicto que ya comienza a ser una verdadera distracción y dolor de cabeza para los jugadores mexicoamericanos. ¿Por qué? Porque el interés por sumar esos jugadores a sus representativos está abierto y se espera que haya más conflictos por sumarlos a sus filas.

Jersey de México | x:@ miseleccionsubs

​En la actualidad hay un nombre que está en la mesa y todavía no se decide qué va a suceder con su futuro. Se trata de Da'vian Kimbrough (2010), quien ha vestido las dos playeras: la mexicana y la estadounidense, y todavía no hay una decisión de por cuál decantarse.

​El jugador nacido en California disputa actualmente con el representativo de las barras y las estrellas un torneo en el que justo enfrenta a México; aunque la FMF buscará retenerlo, lo cierto es que existe mucha incertidumbre.

Marvin Cabrera técnico Sub-15 | ESPECIAL

​El caso más reciente es el de la Selección Nacional Sub-15, donde México convocó a seis jugadores: dos determinaron que es mejor jugar para Estados Unidos, dos para la Selección Nacional y uno decidió no hacerlo para ninguno de ambos países con la idea de pensar mejor su decisión.

​Marvin Cabrera, entrenador de la Selección Sub-15, asegura que México tiene en claro cómo convencer a los jugadores mexicoamericanos que buscan un lugar a futuro en el balompié profesional.

Eduardo Arce con Andrés Lillini, director de selecciones nacionales menores | IMAGO 7

​Se le da seguimiento integral al jugador como ser humano (planes nutricionales, físicos, psicológicos y de su entorno familiar); seguimiento personalizado como jugador con visores de selección presentes en sus partidos de club y comunicación constante con sus directivas".

​Pero hay algo más interesante: se les recuerda hoy las proyecciones de jugadores como Obed Vargas y Brian Gutiérrez.

​Además, a los prospectos se les muestra cómo algunos que eligieron México tienen proyección a largo plazo a selección mayor, como Obed, Brian, etc.", afirma Cabrera.

​Las nuevas generaciones de jugadores mexicanos, a decir del estratega, tienen diferencias marcadas. "Creo que interpretan el juego más rápido, están ansiosos de aprender y entienden que con el talento, en estos tiempos, ya no es suficiente. Tienen que prepararse mejor".

​Un dato interesante es que los jugadores mexicoamericanos también llegan con una talla importante a su edad. Hay elementos que son altos; por ejemplo, David Jaimes (FC Dallas), quien a su corta edad mide 1.86 metros, y el central del LAFC, Mason Washington, que mide 1.82, lo que hace pensar que son jugadores que con el tiempo fortalecerán su físico y serán también muy competitivos.

​Sin duda, el mensaje de Andrés Lillini es que México debe tener a los mejores jugadores mexicanos en la selección y que hay que buscarlos por todos lados, sea en EE. UU. o en cualquier otra parte del mundo. No podemos quedarnos solo con lo que tenemos en la liga local.

​Actualmente, México Sub-15 cuenta con dos jugadores "europeos": uno que milita en Bulgaria y otro en España, lo que le hace más versátil al conjunto nacional que espera ganar otras "batallas" en Italia con Matteo Zannacca y otros elementos.

​Lo cierto es que el enfrentamiento no solo se da en la cancha, sino fuera de ella, y promete más luchas por traer a lo mejor de las academias en Estados Unidos, donde están preocupados por generar jugadores que México aspira a llevar a sus filas.