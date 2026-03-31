Michel Sadílek asegura que México será un rival difícil en la Copa del Mundo

Chequia venció 3-1 en tanda de penales a Dinamarca en el Repechaje Intercontinental de cara al Mundial 2026. El conjunto checo sufrió tras el empate en tiempo extra que puso el marcador 2-2, pero su determinación pesó más desde el manchón penal.

"México será un rival difícil de vencer"

Antes de iniciar el encuentro y ante los medios de comunicación habló Michel Sadílek, mediocampista del Slavia Praga quien apuntó a que México va a ser un rival dificíl en el grupo mundialista.

Sí, será un gran honor para nosotros. Y no sé qué partido será contra México. El tercero. Sí, pero, ya sabes, México con su afición en la grada, con su apoyo, será difícil. Pero primero pensemos en el partido de mañana y ojalá podamos terminarlo

Las palabras del checo fueron concedidas al reportero Hugo Ramírez de TUDN.

Jugadores de Dinamarca lamentándose tras quedar eliminados l AP

México enfrentará a Chequia en el Grupo A

Los checos serán el tercer rival de la Selección Mexicana en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026 junto son Sudáfrica y Corea del Sur.

Michel Sadílek pateando un penal l AP

Sadílek, en su momento, militó en el PSV junto con Richard Ledezma, actual delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Este dato lo pone en conocimiento sobre el jugador mexicano.

El volante checo apuntó que México pesa tanto en la cancha como en la grada, con una afición que impone y que siempre busca alentar a sus jugadores. Sadílek opina que esos serán los retos más difíciles de vencer.