Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Michel Sadílek asegura que México será un rival difícil en la Copa del Mundo

La Selección de Chequia celebra su victoria y pase al Mundial l AP
Jorge Armando Hernández 16:37 - 31 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista habló previo al partido Chequia sobre Dinamarca para conseguir su boleto a la Copa del Mundo

Chequia venció 3-1 en tanda de penales a Dinamarca en el Repechaje Intercontinental de cara al Mundial 2026. El conjunto checo sufrió tras el empate en tiempo extra que puso el marcador 2-2, pero su determinación pesó más desde el manchón penal.

"México será un rival difícil de vencer"

Antes de iniciar el encuentro y ante los medios de comunicación habló Michel Sadílek, mediocampista del Slavia Praga quien apuntó a que México va a ser un rival dificíl en el grupo mundialista.

Sí, será un gran honor para nosotros. Y no sé qué partido será contra México. El tercero. Sí, pero, ya sabes, México con su afición en la grada, con su apoyo, será difícil. Pero primero pensemos en el partido de mañana y ojalá podamos terminarlo

Las palabras del checo fueron concedidas al reportero Hugo Ramírez de TUDN.

Jugadores de Dinamarca lamentándose tras quedar eliminados l AP

México enfrentará a Chequia en el Grupo A

Los checos serán el tercer rival de la Selección Mexicana en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026 junto son Sudáfrica y Corea del Sur.

Michel Sadílek pateando un penal l AP

Sadílek, en su momento, militó en el PSV junto con Richard Ledezma, actual delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Este dato lo pone en conocimiento sobre el jugador mexicano.

El volante checo apuntó que México pesa tanto en la cancha como en la grada, con una afición que impone y que siempre busca alentar a sus jugadores. Sadílek opina que esos serán los retos más difíciles de vencer.

Sadílek celebra su anotación l AP
Últimos videos
Lo Último
19:36 ¿Por qué terminaron Diego Boneta y Renata Notni? Esto es lo que se sabe
19:33 Mundial 2026 sin cracks: Las grandes figuras que quedaron fuera de la Copa del Mundo
19:13 Tiger Woods anuncia que se alejará del Golf para recibir tratamiento médico
19:06 ¿Hay contingencia ambiental? Mejor checa el Hoy No Circula del miércoles 1 de abril 2026
18:58 Metro CDMX modifica horario de servicio para Semana Santa
18:44 Precios de pescados en La Nueva Viga 2026: cuánto cuesta el kilo en Semana Santa
18:42 ¡Pide perdón! Aficionado que le quitó el plumón a Álvaro Fidalgo rompe el silencio
18:34 ¡Sin Ochoa! Javier Aguirre manda tres cambios para medirse ante Bélgica
18:32 ¡Vaya, vaya! Escándalo sacude a Kristi Noem: revelan presunta doble vida de su esposo
18:27 ¡Una locura! Aficionados invaden el campo y provocan caos en el partido de Argelia vs Uruguay
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve 'La Bomba'! Henry Martín entrena al parejo y apunta al Santos Laguna vs América
2
Futbol "No tengo que demostrarle nada a nadie": Julián Quiñones habla sobre su relación con Javier Aguirre en Selección Mexicana
3
Empelotados Esteban Macías de comentarista deportivo a diva de la moda
4
Futbol América, Chivas y Rayados de Monterrey sin estadio para Liguilla del Clausura 2026
5
Futbol Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin refuerzos pese a las bajas por Selección Mexicana
6
NFL Miami Dolphins apunta a ser rival de los 49ers en el Estadio Banorte
Te recomendamos
¿Por qué terminaron Diego Boneta y Renata Notni? Esto es lo que se sabe
Contra
31/03/2026
¿Por qué terminaron Diego Boneta y Renata Notni? Esto es lo que se sabe
Mundial 2026 sin cracks: Las grandes figuras que quedaron fuera de la Copa del Mundo
Futbol
31/03/2026
Mundial 2026 sin cracks: Las grandes figuras que quedaron fuera de la Copa del Mundo
Tiger Woods anuncia que se alejará del Golf para recibir tratamiento médico
Otros Deportes
31/03/2026
Tiger Woods anuncia que se alejará del Golf para recibir tratamiento médico
¿Hay contingencia ambiental? Mejor checa el Hoy No Circula del miércoles 1 de abril 2026
Contra
31/03/2026
¿Hay contingencia ambiental? Mejor checa el Hoy No Circula del miércoles 1 de abril 2026
Metro CDMX modifica horario de servicio para Semana Santa
Contra
31/03/2026
Metro CDMX modifica horario de servicio para Semana Santa
Precios de pescados en La Nueva Viga 2026: cuánto cuesta el kilo en Semana Santa
Contra
31/03/2026
Precios de pescados en La Nueva Viga 2026: cuánto cuesta el kilo en Semana Santa