Miguel Herrera: 'A Cruz Azul ya solo le sirve el título'

Los múltiples subcampeonatos que Cruz Azul ha acumulado en los últimos años tienen como consecuencia que jugar una nueva Final o terminar la Fase Regular siendo líderes generales ya no sirva de nada y que lo único valioso para los aficionados será ganar el campeonato, así lo manifestó el entrenador del América, Miguel Herrera.

“Jugar la Final para Cruz Azul ya no es benéfico, lo que sirve es ganarla, quedar superlíderes tampoco lo va a cambiar, ellos ya tienen el compromiso de ganar un título y creo que lo están haciendo bien, pero habemos muchos equipos que estamos en esa pelea, para América es una obligación ir a ganarlo”, declaró en conferencia de prensa.

“Es un equipo que sin duda está jugando muy bien, que estén más cerca del título no lo sé, ya van varios torneos donde terminan líderes y al final no levantan la copa y nosotros si levantamos dos copas”, añadió.

Respecto a enfrentar al goleador del torneo, Jonathan Rodríguez, el Piojo señaló que espera que su defensor Sebastian Cáceres lo supere en ese duelo individual.