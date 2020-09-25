Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Miguel Herrera: 'A Cruz Azul ya solo le sirve el título'

Miguel Herrera durante un partido de América | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:38 - 25 septiembre 2020
El técnico de las Águilas aseguró que a La Máquina solo le sirve ganar el título

Los múltiples subcampeonatos que Cruz Azul ha acumulado en los últimos años tienen como consecuencia que jugar una nueva Final o terminar la Fase Regular siendo líderes generales ya no sirva de nada y que lo único valioso para los aficionados será ganar el campeonato, así lo manifestó el entrenador del América, Miguel Herrera

“Jugar la Final para Cruz Azul ya no es benéfico, lo que sirve es ganarla, quedar superlíderes tampoco lo va a cambiar, ellos ya tienen el compromiso de ganar un título y creo que lo están haciendo bien, pero habemos muchos equipos que estamos en esa pelea, para América es una obligación ir a ganarlo”, declaró en conferencia de prensa. 

 

“Es un equipo que sin duda está jugando muy bien, que estén más cerca del título no lo sé, ya van varios torneos donde terminan líderes y al final no levantan la copa y nosotros si levantamos dos copas”, añadió.

Respecto a enfrentar al goleador del torneo, Jonathan Rodríguez, el Piojo señaló que espera que su defensor Sebastian Cáceres lo supere en ese duelo individual.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: 'CRUZ AZUL LE TIENE MIEDO A LA CAMISETA AMARILLA', ASEGURÓ ZELADA

“Sin duda Jonathan (Cabecita) ha sido un jugador importante, ha marcado goles para su equipo y si Cáceres habló de él pues él tendrá la responsabilidad de cuidarlo y de tratar de que no nos haga daño, superarlo en ese duelo, Cáceres tendrá que estar atento para intentar detenerlo, ojalá y mi defensa lo supere”, mencionó. 

 

