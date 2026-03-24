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Futbol

¡Oficial! Luis García será el nuevo DT del Sevilla reemplazando a Matías Almeyda

Luis García fue presentado como el nuevo DT de Sevilla | x @SevillaFC
Luis García fue presentado como el nuevo DT de Sevilla | x @SevillaFC
Rafael Trujillo 16:06 - 24 marzo 2026
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Tras la destitución de Almeyda, los rojiblancos acordaron con el exentrenador de Alavés

Sevilla tiene nuevo entrenador. en busca de salvar la temporada del equipo, Sevilla ha anunciado al reemplazo de Matías Almeyda. El club andaluz confirmó la contratación del técnico madrileño, Luis García Plaza que firmó contrato hasta 2027.

Almeyda como entrenador del Sevilla | X:@SevillaFC_ENG

Sevilla hizo oficial este martes la llegada de Luis García Plaza como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico madrileño reemplazará en el cargo a Matías Almeyda y asume el desafío de reconducir la situación del conjunto de Nervión.

Ubicados en el 15to puesto con 31 puntos, a sólo tres de la zona de descenso, el Sevilla debe revertir el mal paso y así poder mantenerse en primera división. De cara a la reta final del torneo, el cuadro rojiblanco deberá vencer a clubes como Atlético de Madrid, Osasuna, Real Sociedad, Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo, clubes ubicados en el Top 10 de la clasificatoria.

Almeyda y su paso con Sevilla

La etapa del Pleado llego a su fin tras sólo 32 partidos al mando del equipo. El argentino logró sumar tan solo 10 victorias con el conjunto andaluz, empatando siete y perdiendo 15 encuentros. En sus últimos partidos (los cuales vivió desde la banca tras ver una suspensión) el equipo rojiblanco acumuló cuatro juegos sin ganar incluyendo dos derrotas al hilo.

Con la destitución de Almeyda y la llegada de García Plaza, el Sevilla ha firmado a su noveno entrenador en los últimos cinco años. Desde la destitución de Julen Lopetegui en el 2022, ningún entrenador ha logrado alcanzar 40 partidos al mando.

Matías Almeyda en LaLiga | X:@SevillaFC_ENG

Llega Luis García Plaza

García Plaza ya se encuentra en la capital hispalense, donde fue recibido por el presidente, José María del Nido Carrasco, y el director deportivo, Antonio Cordón. Tras su llegada, visitó las instalaciones del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La directiva sevillista ha apostado por el estratega con la meta clara de certificar la permanencia en Primera División lo antes posible, una tarea que se había complicado tras las recientes derrotas ante el Barcelona y el Valencia.

Luis García Plaza con el Alavés | AFP

El parón de selecciones otorga al nuevo estratega sevillista una semana y media para preparar su estreno en el banquillo. Su debut se producirá en el estadio Carlos Tartiere, donde se enfrentará al Real Oviedo, un rival directo en la lucha por evitar el descenso.

El estratega español llega con una experiencia de 23 años como entrenador profesional. Su última etapa se dio en el Alavés, club al que dirigió durante dos años para un total de 108 partidos logrando 44 triunfos, 28 empates y 36 derrotas. Además, cuenta con experiencia en equipos españoles como Mallorca, Villarreal y Levante.

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