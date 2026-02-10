Portada RÉCORD 11 de Febrero de 2026

00:35 Juan Brunetta rompe en llanto tras ser sustituido ante el Forge FC

00:20 Carlos Reinoso respalda a André Jardine y su control en los fichajes de América

00:12 Efraín Juárez reconoce que fue un “fracaso” para Pumas ser eliminado de Concachampions

00:02 Como hace historia y avanza a semifinales de la Copa de Italia tras eliminar al Napoli en penales

23:55 ¡Rechaza a Fidalgo! Héctor Herrera se opone a los naturalizados en la Selección Mexicana

23:20 Partidos de hoy 11 de febrero de 2026

23:13 Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup

23:06 Rodrigo Aguirre comanda goleada de Tigres ante Forge para avanzar en la Concachampions

22:47 NFL 2026: ¿qué equipos son los favoritos para llegar al Super Bowl LXI según Caliente?