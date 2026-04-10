Sebastián Cáceres defiende a Henry Martín de rumores y lanza mensaje: "Dejen de inventar cosas"

No hay ‘vestidor roto’. Previo al Clásico Joven, Sebastián Cáceres, defensa del CF América, habló claro sobre las ausencias de Henry Martín y la supuesta pelea con André Jardine. El zaguero uruguayo mencionó que la baja de la ‘Bomba’ es solo por un tema físico. Asimismo, pidió no “inventar cosas” sobre una posible disputa entre el delantero y el estratega brasileño, pues para él solo es polémica y “no tiene nada que ver” con lo que en realidad pasa.

Debido a molestias musculares, Henry no juega desde el 20 de febrero. En este lapso, Martín se ha perdido seis juegos del Clausura 2026, así como la eliminatoria de Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup ante Philadelphia Union y la Ida de Cuartos ante Nashville. Y aunque ha entrenado al parejo del equipo, de acuerdo con el cuerpo técnico del equipo, el atacante aún no está listo para volver.

Henry Martín, en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT

Su ausencia ha despertado rumores sobre una posible pelea con Jardine luego de sus declaraciones en el Clásico Nacional. Sin embargo, Cáceres pidió “que se dejen de inventar cosas que no tienen nada que ver”. Además de dejar en claro que Martín quiere volver, dijo que físicamente aún no está al 100%, la cual es la única razón por la que todavía no entra en las convocatorias de las Águilas.

“Yo lo que recomiendo es que dejen de inventar cosas. Eso que sacan de Henry no tiene nada que ver, se lo inventan ustedes para generar polémica. Simplemente es un tema médico. Él quiere volver, pero por diferentes motivos pero quiere volver si no ha vuelto no es por otra cosa más que por su tema físico”, declaró Cáceres este viernes en Coapa previo al Clásico Joven.

Jardine junto con Henry Martín en América I MEXSPORT

Cabe resaltar que el regreso de Henry a las canchas estaba previsto para el juego ante Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 13 del torneo actual. Sin embargo, el cuerpo médico no dio ‘luz verde’ para que Henry jugara este último fin de semana. Incluso, la ‘Bomba’ tampoco estuvo ante Nashville en el duelo de Ida de Concachampions. De igual forma, su presencia en el Clásico Joven de este sábado 11 de abril ante Cruz Azul está casi descartada.

LOS NÚMEROS DE HENRY MARTÍN EN LA TEMPORADA 2025-26

Lo innegable es que Henry Martín, tanto físicamente cómo estadísticamente, vive uno de sus peores momentos en su carrera. En la campaña 2025-26, de 37 partidos que ha jugado América entre Liga MX y CONCACAF Champions Cup, el delantero apenas ha disputado 10 partidos en total.

Henry Martín en la CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT

En estos 10 encuentros, la ‘Bomba’ no ha metido ni un solo gol, solo registra una asistencia y apenas suma 410 minutos de acción. Incluso, su última anotación con las Águilas fue el 18 de mayo de 2025, en las Semifinales de Vuelta ante Cruz Azul del Clausura 2025. Por lo tanto, el capitán azulcrema suma 327 días sin gol.

¿CUÁNDO SE ESPERA QUE HENRY MARTÍN REGRESE A LA ACTIVIDAD CON AMÉRICA?