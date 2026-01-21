NFL 2026: Rams vs Seahawks, un duelo con historia clásica

Los Seattle Seahawks y los Los Angeles Rams se verán las caras este domingo 25 de enero en el Lumen Field para disputar el Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC). Este enfrentamiento marcará el tercer duelo de la temporada entre ambos rivales de la división Oeste, con el objetivo de definir al representante de la NFC en el Super Bowl LX.

Rams y Seahwaks en la Final de Conferencia | AP

Antecedentes en la Temporada 2025

Durante la presente campaña, ambos equipos dividieron honores, ganando cada uno en su respectivo estadio:

Semana 11: Los Rams vencieron 21-19 en Los Ángeles.

Semana 16: Los Seahawks se impusieron 38-37 en tiempo extra en Seattle.

Balance Histórico y Dominio en Playoffs

El historial general entre estas dos franquicias favorece ligeramente al equipo de Washington. En temporada regular, los Seahawks acumulan 29 victorias, mientras que los Rams registran 26 triunfos.

Sin embargo, la estadística se invierte al analizar los enfrentamientos directos en postemporada. A pesar del dominio global de Seattle, las únicas dos ocasiones previas en las que se han encontrado en los Playoffs, el resultado ha sido favorable para el equipo californiano:

2004 (Ronda de Comodines): St. Louis Rams venció 27-20 a Seattle. 2020 (Ronda de Comodines): Los Angeles Rams vencieron 30-20 a Seattle.

Rams domina a Seahawks en Playoffs | AP

Camino a la Final de Conferencia

Ambos equipos llegan tras superar la Ronda Divisional el pasado fin de semana:

Seattle Seahawks: Avanzaron tras una victoria de 41-6 sobre los San Francisco 49ers, destacando la actuación de Kenneth Walker III con tres anotaciones terrestres y una defensiva que forzó tres balones sueltos.

Los Angeles Rams: Clasificaron tras derrotar a los Chicago Bears 20-17 en tiempo extra, gracias a un gol de campo de 42 yardas de Harrison Mevis tras una intercepción del safety Kam Curl.