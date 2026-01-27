Coco Gauff explotó después de perder en el Australian Open en solo 59 minutos

La actividad del Australian Open no para y, este martes, la tenista estadounidense, Coco Gauff, se enfrentó a la ucraniana Elina Svitólina, contra quien perdió en dos sets.

La número tres del mundo cayó en sets seguidos por parciales de 6-1 y 6-2 en un tiempo de 59 minutos, lo que dejó llena de frustración a la norteamericana.

Coco Gauff desquitó su ira contra su raqueta | AP

Gauff, que ha ganado solo dos Grand Slams en toda su carrera, fue captada por las cámaras abandonando la cancha central de Melbourne al momento en donde desquitó su frustración con la raqueta, la cual dejó hecha pedazos tras estrellarla contra el piso.

Luego del incidente, Gauff habló en conferencia de prensa, donde explicó la razón por la que rompió su raqueta, además de asegurar que hay momentos que no tendrían que ser transmitidos.

I honestly don’t see anything wrong with Coco Gauff smashing her racket out of anger and frustration.



That loss to Elina Svitolina was painful and humiliating.



Players are human too, and they should be allowed to show emotion in moments like that pic.twitter.com/oZ60rOzfmL — SportsDeeva (@Blesing_Andrew) January 27, 2026

“Ciertos momentos, siento que no necesitan ser transmitidos. Intenté ir a un lugar donde pensé que no había una cámara porque no necesariamente me gusta romper raquetas. Romper la raqueta me ayuda a seguir adelante, me conozco. No quiero arremeter contra mi equipo. Son buena gente. No se lo merecen", comentó Gauff

Después de la victoria de Svitólina sobre Coco Gauff, la tenista ucraniana se enfrentará en las semifinales del Australian Open a la número uno del mundo: Aryna Sabalenka, quien derrotó en dos sets a la estadounidense Iva Jovic.

La siguiente oportunidad para que Coco Gauff gane un Grand Slam será en mayo, cuando arranque Roland Garros en las canchas de Francia.