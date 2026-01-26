Oficial: Exjugador de las Chivas ficha con el Atlante

El Atlante hizo oficial el fichaje de Luis Olivas, exjugador de las Chivas, de cara al Clausura 2026, el futbolista de 25 años llega para reforzar la zona defensiva. El nacido de Nayarit llega después de una grave lesión.

El canterano del Rebaño tuvo tuvo poca acción tras su regreso del Mazatlán, equipo en el que estuvo en calidad de cedido, apenas pudo ver acción en ocho partidos, en la categoría Sub-21 quedando fuera de la plantilla de Gabriel Milito.

Luis Olivas l X:Atlante

Cabe mencionar, que el defensor sufrió una grave lesión de ligamento cruzado anterior, en agosto de 2024, que lo marginó por varios meses. Con las Chivas diputó 46 partidos con el primer equipo. Cabe mencionar, que tuvo en breve paso Tudelano con 19 encuentros.

¿Quiénes son los refuerzos?

El Atlante quien todo indica estará diputando su último torneo en la Liga de Expansión MX con miras puestas en el Apertura 2026 y hasta ahora han sumado una buena camada de jugadores en donde destacan con Eugenio Pizzuto e Illian Hernández.

Entre los anunciados fueron: Ronaldo Beltrán, Eugenio Pizzuto, Johan Alonzo, Luis Puente, Illian Hernández,, Daniel González y la llegada reciente de Luis olivas, además del entrenador de porteros Diego Estrada y Ricardo Carbajal como DT.

Exjugador de Chivas l IMAGO7

Pizzuto, refuerzo de lujo

La llegada de Pizzuto al "Potro de Hierro" es la de mayor talento que alguna vez deslumbró a nivel internacional. El futbolista mexicano fue pieza clave y subcampeón en el Mundial Sub-17 de 2019, certamen donde además fue galardonado como el tercer mejor jugador del torneo.

La carrera de Pizzuto se ha visto obstaculizada por la falta de regularidad. Tras un debut accidentado con Pachuca en 2020, donde sufrió una lesión de gravedad, el juvenil buscó suerte en el viejo continente con el Lille de Francia y el Sporting Braga de Portugal; sin embargo, en ambas instituciones solo sumó minutos con los equipos de reserva.

Pizzuto l IMAGO7

El canterano de los Tuzos decidió volver a México para enrolarse con los Tigres de la UANL en 2023, pero su paso por el conjunto regiomontano fue discreto. Durante dos años y medio, el mediocampista apenas pudo disputar cuatro partidos, lo que lo llevó a buscar una nueva oportunidad para consolidar su carrera profesional en una institución con la historia y exigencia del Atlante.